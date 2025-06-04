Ринок змінився радикально: експерт розповів, що буде з цінами на бензин

З 2022 року ринок пального в Україні «розвернувся на 180 градусів», і замість домінування на ньому трейдерів з росії і білорусі пальне потрапляє до нашої країни зі всього світу. А з травня в країні перейшли на бензин зі спиртом, а саме — з біоетанолом. В Європі така практика діє вже давно.

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Як розповів «РБК-Україна» директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, відбулася кристалізація ключових постачальників, і на сьогодні бензини в Україну постачають не 20, а фактично чотири країни-виробника — Румунія, Польща, Литва та у невеличких обсягах Німеччина.

Приблизно така ж картина на ринку дизпалива: домінує Польща, Румунія, дещо йде зі Словаччини, багато приходить з Півдня — Греція та Туреччина.

Сергій Куюн вважає, що нафта (а разом з нею і бензин) не дорожчатимуть: сировини та пального дуже багато. В Європі, наприклад, дуже багато бензину, його перевиробництво, ціни на нього падають. Нафтопереробні заводи зачиняються через це.

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«Я думаю, що найближчі місяці мають бути досить стабільними, без злетів та падінь», — певен експерт.

Також на ціну навряд чи вплинуть нові удари по інфраструктурі, адже на відміну від енергетичної системи, яка має крупні вузли (ТЕС, ГЕС тощо) і через що є вразливою, система нафтопродуктозабезпечення максимально децентралізована. Якщо раніше такими вузлами були нафтопереробні заводи або великі нафтобази, то на сьогодні їх немає.

Зазначимо, що роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні знизилися в травні 2025 року. За даними «Консалтингової групи А-95», середні роздрібні ціни 30 травня 2025 року на бензин А-95 становили 54,56 гривні за літр (-0,25 гривні за місяць), на дизельне пальне 53,54 гривні за літр (-1,00 гривні), на автогаз 35,32 гривні за літр (-0,49 гривні).

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У квітні НБУ переглянув прогноз зростання цін на пальне Україні в поточному році в бік зменшення через здешевлення нафти. НБУ поліпшив прогноз зростання цін на паливо до 1,2% наприкінці 2025 року порівняно з 13,5% у прогнозі за січень.

Після того, як в Україні перейшли на спиртовий бензин, Сергій Куюн радив автовласникам відмовлятися від покупки дешевого пального як мінімум протягом найближчих місяців.

Фото Pixabay



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