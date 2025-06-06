Крім «вікових» виплат при досягненні 70, 75 та 80 років, частина українців має право на компенсацію від держави через втрату працездатності.

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Йдеться про людей, які стали інвалідами в результаті військових дій, розповів УНІАН незалежний консультант з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.



За його словами, розмір пенсії з інвалідності в Україні залежить від багатьох факторів, але головні — це стан здоров’я, підтверджений довідкою МСЕК (медико-соціальної експертної комісії), та наявність або відсутність стажу в людини.

«Види пенсії регулює закон „Про загальнообов’язкове пенсійне страхування“. Вона призначається, якщо є інвалідність — наприклад, від загального захворювання, а залежить від віку, коли вона настала, та від наявності певного стажу, — пояснив експерт. — Спочатку прораховується звичайна пенсія, яка була б у людини такого віку, а потім від неї відраховують відсоток. Якщо це 1 група інвалідності, то виплачують 100% від пенсії за віком, якщо 2 група — це вже 90%, а розмір пенсії по інвалідності 3 групи становить лише 50% вікової».

За словами фахівця, сума не може бути меншою за 2361 грн, бо це мінімальний встановлений законом розмір.

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Загалом, пенсія з інвалідності поділяється на три види, відповідно до групи, та залежить від причин отримання цього статусу, що може впливати на розмір виплат:

- інвалідність з дитинства;

- загальне захворювання;

- нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);

- професійна хвороба, пов’язана з трудовою діяльністю;

- поранення, контузії, каліцтва.

Пенсії для військовослужбовців, які отримали інвалідність, регулюються окремим законом й мають інші розрахунки.

У військовослужбовців сума виплат залежить від грошового забезпечення. Експерт акцентує, що для військових мінімальні розміри інші — 9478 грн — для 3 групи, 13829 грн — для 2 групи та 16847 грн — для 1 групи інвалідності станом на травень-червень 2025 року. Нижчими за ці рівні виплати не можуть бути.

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За словами фахівця, державна і соціальна пенсія по інвалідності можуть нараховуватися одночасно, але лише у окремих випадках.

«За законом, людина може отримувати лише одну пенсію — або за віком, або по інвалідності, або по втраті годувальника. Виключення є для осіб з інвалідністю з дитинства. Їм можуть нарахувати і державну соціальну допомогу через стан здоров'я у органах соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника у Пенсійному фонді. Це можливо навіть якщо людина вже доросла, але недієздатна, і в неї помирає хтось з батьків чи чоловік-дружина, які відповідали за догляд», — роз’яснив експерт.



Нагадаємо, в Україні зросла середня зарплата, що повинно у подальшому призвести до зростання пенсій.

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