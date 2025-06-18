Частині українців можуть списати борги: про кого йдеться

З початку війни в Україні значно збільшилась кількість підприємців-боржників, що приводить до того, що на один відкритий ФОП припадає майже 1,5 закритих.



«Станом на травень 2025 року 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків. За останні три роки кількість ФОПів із податковим боргом збільшилась з 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025», — зазначила нардепка Ніна Южаніна, яка є членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.



Основним чинником збільшення вона вважає мобілізацію. Адже в перший рік війни кількість підприємців, що заборгували податки, зросла в 1,6 рази (у березні 2022 року +213 тис. або +31%).

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Водночас, за словами нардепки, у боржників може з'явитися вихід позбавлення від боргів.

Податковим Комітетом підтримано законопроєкт, яким серед іншого врегульовується і питання боргів ФОП, які мобілізовані або проходять службу за контрактом.

«Використовуючи дані Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, податковою не будуть нараховуватись, а нараховані будуть анульовані, суми авансових внесків, штрафів та пені з єдиного податку, військового збору та ЄСВ за весь час військової служби», — вказує Южаніна.



Нагадаємо, нещодавно колега Южаніної голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив обурення діями Податкової інспекції, яка почала розсилати «листи щастя» українцям за продаж в інтернеті вживаних товарів без оформлення ФОП. Листи надходили навіть тим, у кого було 1−2 продажів на суму 200 грн.

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