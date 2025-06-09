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Події

Затримано коригувальника російських ударів по Києву

12:45 9 червня 2025
СБУ затримала російського агента, фото СБУ

У Києві СБУ затримала чергового російського агента, який коригував комбіновані удари ворога по столиці.

За даними спецслужби, коригувальник діяв на замовлення фсб. Головним завданням зрадника було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.

Маючи таку інформацію, окупанти хотіли спочатку знищити українську протиповітряну оборону, а потім безперешкодно обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.

Ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу «ВКонтакті».

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Зрадник погодився збирати та передавати ворогу інформацію про розміщення військових частин на Київщині.

Зокрема, він передав координати однієї з військових частини Національної гвардії України та місце розташування військовослужбовців місцевої мобільної вогневої групи, зазначили в обласній прокуратурі.

Зрадника затримали правоохоронці, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на фсб.

За даними Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ», затримано Олександра Поліщука з Харківщини. Він ідейний прихильник росії.

До повномасштабного вторгнення рф переїхав до Бучі. Там під час окупації отримував «гуманітарку» від окупантів та усіляко їм допомагав. Після деокупації заліг на дно, а потім продовжив співпрацю з ворогом.

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Під час повітряної тривоги виходив на місцевість, щоб відстежити локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищають небо Київщини.

Нагадаємо, днями СБУ затримала двох агентів ворога, які наводили удари росіян по Дніпру.

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