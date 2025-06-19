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Favbet Foundation та благодійний фонд відкрили дві нові локації проєкту «Re:start» для реабілітації поранених
У Львові та Вінницькій області відкрилися нові простори реабілітації в межах програми «Re:start», яку реалізує один з благодійних фондів спільно з Favbet Foundation. Проєкт, що поєднує сучасні технології та методики психологічної і фізичної реабілітації, впроваджується у низці медичних закладах України з весни 2024 року.
Першою новою локацією став Центр комплексної реабілітації «Галичина» у Львові — провідний державний заклад, де проходять відновлення військові та цивільні з ампутаціями та іншими тяжкими пораненнями. Наявність ігрової зони у центрі, де щоденно перебувають до 330 пацієнтів, має особливу терапевтичну цінність.
Згідно з досвідом попередніх локацій у Києві та Дніпрі, ігрові сесії — середньою тривалістю до трьох годин на день — сприяють зменшенню больових відчуттів, покращують настрій, підтримують когнітивні функції та слугують майданчиком для соціалізації.
«Для людей, які пережили важкі травми, втрата кінцівок або тривале перебування в лікарні — не лише фізичне, а й емоційне випробування. Простір, де гра стає частиною відновлення, допомагає повернути контроль над тілом, увагою, настроєм і, зрештою, над життям», — кажуть у Favbet Foundation.
Друга нова локація відкрилася у Вінницькій області. Відповідно до стратегічного плану партнерства, її діяльність інтегрована в загальну мережу програми «Re:start».
Програма «Re:start», ініційована благодійним фондом у партнерстві з Favbet Foundation, передбачає створення ігрових просторів у медичних закладах України. Ці зони оснащено сучасним обладнанням — від VR-гарнітур до PlayStation, яке слугує інструментом для фізичної, когнітивної та емоційної реабілітації.
Учасники програми відзначають не лише зниження болю після сеансів, а й покращення психоемоційного стану, зниження тривожності та апатії. Крім того, такі простори сприяють неформальному спілкуванню пацієнтів, що в умовах тривалого лікування є вкрай важливим.
Ще одним компонентом проєкту стали «рюкзаки відновлення» — спеціально укомплектовані набори з реабілітаційним спорядженням, які дозволяють продовжувати заняття вдома. До них входять килимки для йоги, еспандери, масажери, гігієнічні засоби та інше необхідне спорядження.
Партнери проєкту працюють над подальшим масштабуванням ініціативи. У найближчих планах — відкриття ігрових просторів в інших містах, а також пілотна співпраця з провідним норвезьким закладом Sunnaas Rehabilitation Hospital, відомим своїми розробками в галузі медичних ігор.
«Таке відновлення — це науково підтверджений підхід, який вже кілька років успішно застосовується у клініках Європи та Північної Америки. Завдяки проєкту „Re:start“ ми робимо ці технології доступними в українських лікарнях уже сьогодні», — розповідає Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.7
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