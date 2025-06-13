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Сила допомоги: тренінг в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного від FAST та Favbet Foundation
Домедична допомога — це не лише набір технічних навичок, а фундаментальна складова безпеки суспільства. Вміння швидко зреагувати в критичній ситуації може стати вирішальним і врятувати життя ще до прибуття медиків. Саме тому Favbet Foundation спільно з FAST реалізують системну ініціативу з навчання молоді базовим навичкам першої допомоги.
Нещодавно у стінах Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного пройшов черговий тренінг. До навчальної програми цього разу долучилися 15 студентів перших та других курсів, які пройшли курс підготовки за програмою «Complex».
Протягом тренінгу учасники набули практичних навичок, що можуть врятувати життя, а саме:
- оцінювати стан постраждалого та правильно викликати екстрені служби;
- зупиняти критичні кровотечі за допомогою прямого тиску, турнікетів і тампонування;
- проводити серцево-легеневу реанімацію та користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором (AED);
- надавати першу допомогу при втраті свідомості, судомах, інфаркті, інсульті, удушенні, травмах шиї та хребта, а також при некритичних кровотечах.
«Ми бачимо надзвичайний інтерес до теми домедичної допомоги серед молоді — це надихає. Кожен тренінг — це ще понад 20 людей, які потенційно зможуть врятувати життя. Це наш спільний внесок у безпеку суспільства», — зазначив Андрій Матюха, президент фонду Favbet Foundation.
Програма продовжує охоплювати спортивні та освітні заклади по всій Україні. Favbet Foundation та FAST й надалі проводитимуть подібні заходи, щоб навчити якомога більше людей, як правильно діяти в екстрених ситуаціях та допомагати тим, хто поруч.
«Ми переконані, що кожна людина має володіти базовими знаннями з домедичної допомоги. Саме такі тренінги, як цей, формують культуру відповідального громадянства та можуть стати вирішальними у кризовій ситуації. Ми раді підтримувати молодь, яка прагне бути корисною суспільству», — коментують у Favbet Foundation.12
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