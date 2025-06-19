Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня

П'ятниця, 20 червня 2025 року, обіцяє багатьом знакам зодіаку емоційне полегшення та можливість перезавантаження. Це день, коли можуть відступити старі образи, а втома зміниться внутрішнім спокоєм. Поради карт Таро допоможуть зберігати оптимізм навіть у непростих обставинах, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Вісімка Жезлів

На Козерогів чекає динамічний день зі швидкою зміною настроїв. Можливо, доведеться переглянути стосунки із близькими. Проявіть терпіння, і день принесе несподівану близькість та емоційне оновлення.

Водолій — Суд

Для Водоліїв цей день доленосний. Аркан «Суд» віщує завершення важливого етапу та відкриття нового. Ви зможете закінчити проєкти чи відновити втрачені стосунки. Це день прощення та потужного оновлення.

Риби — Зірка

Рибам варто задуматися, куди йде їхня енергія. Карта «Зірка» дарує надію, але закликає залишити те, що не приносить радості. Знайдіть справжнє джерело натхнення, адже починається новий, яскравий етап.

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Овен — П'ятірка Жезлів

Овнам належить навести лад як у матеріальному, і у емоційному плані. Можлива внутрішня напруга через незавершені справи. Це час повертати борги та приділяти увагу близьким. Тільки через примирення прийде спокій.

Телець — Маг

Тельцям важливо не переоцінювати сили. «Маг» говорить про необхідність відпочити та набратися сил. Відпустіть контроль і дозвольте собі день на перезавантаження — незабаром почнеться цікавий етап, що вимагатиме свіжих ідей.

Близнюки — Трійка Кубків

Близнюкам потрібно приділити увагу здоров'ю та емоціям. Карта «Трійка Кубків» обіцяє приємне спілкування, але попереджає про ризики. Знайдіть баланс між справами та відпочинком, присвятіть вечір собі та близьким.

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Рак — Верховна Жриця

Ракам день несе втіху та надію. Карта «Верховна Жриця» нагадує, що істина народжується у тиші. Не турбуйтеся через дрібниці — важливе вже змінюється на краще. Довіртеся інтуїції, можливі осяяння та корисні зустрічі.

Лев — Дев'ятка Денаріїв

Левам варто звернути увагу на минуле з вдячністю. Карта «Дев'ятка Денаріїв» вказує на цінність старих зв'язків, які можуть відродитися. Відновлення спілкування принесе радість та нові перспективи.

Діва — Трійка Жезлів

Діви можуть видихнути і озирнутися. Карта «Трійка Жезлів» говорить про гармонію та успіх. Час осмислити пройдене та планувати майбутнє. Мрійте та надихайтеся, відчуйте внутрішню стійкість.

Терези — Двійка Мечів

Терезів чекає емоційно складний день із внутрішніми протиріччями. Карта «Двійка Мечів» вказує на необхідність вибору. Усамітніться, займіться творчістю чи хобі. Дозвольте собі побути у тиші.

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Скорпіон — Сонце

Скорпіонам день принесе довгоочікуване світло та радість. Карта «Сонце» символізує відновлення енергії. Змініть обстановку, проведіть час на природі чи з друзями. Побалуйте себе.

Стрілець — Дев'ятка Кубків

Стрільцям варто бути уважними до слів та вчинків. Карта «Дев'ятка Кубків» попереджає: імпульсивність може призвести до сварок. Живіть легко та із задоволенням, але будьте мудрішими у спілкуванні і не нав'язуйте свою думку.

Як писали «ФАКТИ», раніше мольфар Макс Гордєєв склав гороскоп на перший місяць літа.

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