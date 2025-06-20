В Україні змінили порядок виплати пенсій та грошової допомоги: що буде по-новому

В зв'язку з тим, що частина людей на заслуженому відпочинку опиняються у складній ситуації через те, що забувають пройти ідентифікацію (при заміні карток, оформленні допомоги тощо), Кабмін прийняв постанову, яка повинна вирішити цю проблему.

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Тепер банки зобов'язали повідомляти ПФУ те, що пенсіонер пройшов ідентифікацію, йдеться в постанові уряду № 720.

Таким чином спрощується процес оперування коштами для громадян не наймолодшого віку.

«Якщо установою уповноваженого банку проводилася фізична ідентифікація особи, уповноважений банк повідомляє про дату проведення фізичної ідентифікації такого одержувача відповідному органу Пенсійного фонду України шляхом надсилання інформації в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через захищені канали зв’язку відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», — сказано в тексті документу.

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Згідно з документом відомість на виплату пенсій, грошової допомоги за списками доповнена словами: «Дата народження (день, місяць, рік) одержувача пенсії, грошової допомоги».

Виплати пенсій «Укрпоштою»

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

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Як відомо, норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вона була призначена.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів проходять фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертає уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Ідентифікацію також можна пройти по відеозв'язку.

Нагадаємо, деякі благодійні організації повідомили, що продовжують роботу в Україні, і громадяни можуть отримати гроші від фонду «Карітас» та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН.

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