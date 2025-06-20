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Терор міст роями дронів і інформатаки продовжаться: експерт про цілі і наміри рф

10:32 20 червня 2025
Експерт Олександр Коваленко вважає, що терор міст роями дронів продовжиться

росія не припиняє спроб нав’язати Україні та світові власний сценарій війни. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом кремль активізує використання ройових атак дронів проти українських міст. В соцмережі Коваленко написав, що ймовірна нова хвиля терору спрямована на виснаження систем ППО та психологічний тиск на цивільне населення.

Однак агресія триває не лише в небі. На думку експерта, паралельно росія запускає дві масштабні інформаційні кампанії. Перша — на міжнародну аудиторію: Москва прагне представити себе як сторону, що нібито прагне миру, але змушена вести бойові дії через те, що Україні ніби хоче воювати. Цей наратив покликаний зменшити міжнародну підтримку Києва та посіяти сумніви щодо правоти української боротьби.

Друга кампанія орієнтована, вважає Коваленко, на внутрішню українську аудиторію: через соціальні мережі, месенджери та пропагандистські канали росія поширюватиме меседжі про буцімто нездатність України себе захистити, про нібито всесильність ворога і безальтернативність капітуляції. Все це — свідома спроба зламати опір українського тилу та змусити суспільство втратити віру.

Експерт зазначив, що українське керівництво вже готує технічні та стратегічні рішення для протидії ройовим атакам дронів. Не менша увага приділяється й інформаційній обороні: правдиве інформування, викриття фейків і мобілізація громадянського суспільства для підтримки морального духу.

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Коваленко підкреслив, що тактика росії спрямована на довгу гру — зламати не фронт, а дух народу. Але ця стратегія приречена: українці не раз довели, що сила нації — у єдності, правді та свободі думки. І цю війну кремль не виграє ні дронами, ні пропагандою.

Раніше публікували думку журналіста і військового Петра Шуклінова про те, що коли українці впадають у відчай після виснажливих атак росіян, то це саме те, на що розраховані удари ворога.

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