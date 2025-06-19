- 00:36 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 19.06 22:28 Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси
- 19.06 22:01 Сирний пиріг з черешнею: легкий десерт готується за півгодини
- 19.06 21:31 Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки
- 19.06 21:02 Найкраща спеція для мозку: яка трава може суттєво покращити пам’ять
- 19.06 20:59 Семирічну дівчинку, яка зникла в Одесі, знайшли вбитою
- 19.06 20:38 Ціни на нафту та хвиля мігрантів: Пелюховський про кризу у разі війни на Близькому Сході
- 19.06 20:35 Близько місяця у шпиталі боролись за його життя: на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині
- 19.06 20:08 Кукурудзяний мус з двома видами сиру — можна тим, хто на дієті
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського
- 19.06 19:43 У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною
- 19.06 19:16 Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною
«Коли ви впадаєте у відчай, ви робите те, на що розраховані удари росіян», — Петро Шуклінов
«Я вже казав це багато разів. Але давайте скажу знову. Бо я звичайний солдат, а не політик. Можу собі дозволити будь-яку дурість, яка не виходить за межі статуту. Так от. Війна — це жахливо. Кожне життя — безцінне. Я це знаю, бо ми боремось за кожне життя. І нічого святішого немає, — написав після масованого ракетно-дронового удару росіян по Києву Петро Шуклінов. — Але коли я читаю (після кожного обстрілу російських терористів), що ми «ось-ось» ЧЕРЕЗ ЦЕ зникнемо і загинемо — це відірвано від реальності від слова абсолютно. Тобто я розумію складний психологічний стан. Він в мене такий самий.
Але БЕЗ ВІЙНИ в Україні щодня помирає близько 1500 людей. Вдумайтесь. 1500 людей сьогодні — жили, а завтра — вже ні. В сотнях міст. Хвороби серця, легень, старість, побутові конфлікти, ДТП і так далі. Десятки причин. Щодня мінус 1500. І ми не кажемо: ну, все, завтра — кінець. Ми ВЗАГАЛІ не в курсі про ці життя, які втрачаємо. Про це (переважно) навіть в новинах не пишуть.
Але достатньо росіянам нанести один ракетний удар — все, завтра кінець. Так, це жахливо. Так, це війна. Так, на фронті ще страшніше. Але вибору немає. Маємо йти далі. І коли рука тягнеться написати щось апокаліптичне — порахуйте, скільки людей на вас підписані і до якого стану ви їх доводите своїми постами.
Ми все відбудуємо. Ми не забудемо втрачені душі. Ми зробимо все, щоб наступне покоління знало правду і було готове битись з ворогом завжди. І демографічно треба буде багато працювати.
Але ще ніхто не вигравав війни у стані відчаю. Саме тому вас туди заводять. Ми виграємо війну, коли усвідомимо факти:
- терор, який вчиняють росіяни, викликаний їхньою поразкою на фронті. Вони не можуть перемогти фронт, тому тиснуть на вас. Колись вони розповідали казки, що цивільних не чіпають. Бо вони вірили в те, що можуть перемогти на фронті. Тепер не вірять.
- коли ви впадаєте у відчай, ви робите рівно те, на що розраховані удари росіян. Коли ви починаєте сіяти відчай, ви підтверджуєте ефективність ударів. Тому їх ставатиме більше. Бо для них це єдиний спосіб нас зломити. Щоб ви хотіли мир будь-якою ціною. Навіть найстрашнішою.
Єдина відповідь на терористичні удари росії — ще більша підтримка ЗСУ. Наша відповідь має бути у 100 разів сильнішою. І вона має наближати перемогу.
Тримайте голову в холоді. Розумійте причини і наслідки. Управляйте своїм гнівом. Тренуйте тіло. Тренуйте мозок. Тренуйте мораль. Вдосконалюйтесь. Розвивайте бізнес. Сплачуйте податки. Донатьте. Робіть все від вас залежне. І ніколи, ніколи, ніколи не падайте духом.
Працюємо".
Фото із соцмережі
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.149
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня