«Коли ви впадаєте у відчай, ви робите те, на що розраховані удари росіян», — Петро Шуклінов

Журналіст і військовий Петро Шуклінов вважає, що росіяни посилюють терористичні удари по мирним україанським містам, бо не можуть перемогти на фронті.

«Я вже казав це багато разів. Але давайте скажу знову. Бо я звичайний солдат, а не політик. Можу собі дозволити будь-яку дурість, яка не виходить за межі статуту. Так от. Війна — це жахливо. Кожне життя — безцінне. Я це знаю, бо ми боремось за кожне життя. І нічого святішого немає, — написав після масованого ракетно-дронового удару росіян по Києву Петро Шуклінов. — Але коли я читаю (після кожного обстрілу російських терористів), що ми «ось-ось» ЧЕРЕЗ ЦЕ зникнемо і загинемо — це відірвано від реальності від слова абсолютно. Тобто я розумію складний психологічний стан. Він в мене такий самий.

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Але БЕЗ ВІЙНИ в Україні щодня помирає близько 1500 людей. Вдумайтесь. 1500 людей сьогодні — жили, а завтра — вже ні. В сотнях міст. Хвороби серця, легень, старість, побутові конфлікти, ДТП і так далі. Десятки причин. Щодня мінус 1500. І ми не кажемо: ну, все, завтра — кінець. Ми ВЗАГАЛІ не в курсі про ці життя, які втрачаємо. Про це (переважно) навіть в новинах не пишуть.

Але достатньо росіянам нанести один ракетний удар — все, завтра кінець. Так, це жахливо. Так, це війна. Так, на фронті ще страшніше. Але вибору немає. Маємо йти далі. І коли рука тягнеться написати щось апокаліптичне — порахуйте, скільки людей на вас підписані і до якого стану ви їх доводите своїми постами.

Ми все відбудуємо. Ми не забудемо втрачені душі. Ми зробимо все, щоб наступне покоління знало правду і було готове битись з ворогом завжди. І демографічно треба буде багато працювати.

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Але ще ніхто не вигравав війни у стані відчаю. Саме тому вас туди заводять. Ми виграємо війну, коли усвідомимо факти:

терор, який вчиняють росіяни, викликаний їхньою поразкою на фронті. Вони не можуть перемогти фронт, тому тиснуть на вас. Колись вони розповідали казки, що цивільних не чіпають. Бо вони вірили в те, що можуть перемогти на фронті. Тепер не вірять.

коли ви впадаєте у відчай, ви робите рівно те, на що розраховані удари росіян. Коли ви починаєте сіяти відчай, ви підтверджуєте ефективність ударів. Тому їх ставатиме більше. Бо для них це єдиний спосіб нас зломити. Щоб ви хотіли мир будь-якою ціною. Навіть найстрашнішою.

Єдина відповідь на терористичні удари росії — ще більша підтримка ЗСУ. Наша відповідь має бути у 100 разів сильнішою. І вона має наближати перемогу.

Тримайте голову в холоді. Розумійте причини і наслідки. Управляйте своїм гнівом. Тренуйте тіло. Тренуйте мозок. Тренуйте мораль. Вдосконалюйтесь. Розвивайте бізнес. Сплачуйте податки. Донатьте. Робіть все від вас залежне. І ніколи, ніколи, ніколи не падайте духом.

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Працюємо".

Фото із соцмережі

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