Окупанти вночі атакували Суми, Харків та Одесу: є постраждалі, в місцях «прильотів» виникли пожежі (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 19 червня у низці міст України було чути вибухи. Ворог в цей час атакував мирні міста дронами та ракетами.

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Пізно ввечері у Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки ворожих БПЛА. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог наніс 8 ударів ворожими дронами по Шевченківському району Харкова.

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«Внаслідок влучання БпЛА горить дах незаселеного багатоповерхового будинку. Також внаслідок „прильотів“ пошкоджені цивільні автомобілі», — написав він.

Також після опівночі у місті пролунали ще вибухи.

«За уточненою інформацією — приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом — приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку», — написав Терехов.

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За його словами, пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда.

Як повідомили в ДСНС, у ніч проти 20 червня ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотниками по м. Харків та передмістю.

«Під удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони обласного центу та Харківський район області. За попередніми даними за медичною допомогою звернулись 4 цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років. Внаслідок влучань відбулося загоряння на 4 локаціях.

Горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м кв., конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 м кв., 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м кв. Окрім цього, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Також пізно ввечері 19 червня ворог атакував Сумську громаду безпілотниками. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі. Пожежу загасили. На щастя, люди не постраждали», — написав він.

Від ударів ворога постраждала і Одеса. Ворог вчергове масовано вдарив по місту ударними безпілотниками. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку.

«Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби працюють», — написав він.

Кіпер додав, що, за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Від обстрілів постраждала і Дніпропетровська область. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вибухи знову лунали на Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Застосовував РСЗВ „Град“, артилерію та FPV-дрони. Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані. Пошкоджені 2 промислові підприємства і 2 навчальні заклади, авто. Понівечені 4 приватні будинки. Зачепило газогін», — написав він.

Під обстрілами опинились і населені пункти Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Упродовж доби окупанти завдали 332 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Староукраїнки та Чарівного. 201 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новояковлівку, Степногірськ, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки та Новоданилівку.

115 артударів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури", — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією.

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