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У парламенті та Кабміні хочуть збільшити мінімальну пенсію, та суми зростання бачать по-різному
Розмір мінімальної пенсії в Україні, що становить 2361 гривню, одностайно вважають недостатньою. Однак позиція про розмір її підвищення є не такою єдиною. Так, у Кабміні готові збільшити її із січня 2026 року на 203 гривні, а в парламенті вважають, що нарощувати її розмір потрібно чи не вдвічі — до 4000 гривень.
На думку народного депутата України Данила Гетьманцева, необхідний нормальний перегляд мінімальної пенсії, яка зараз становить третину від прожиткового мінімуму. А пропозиції Кабміну він назвав знущанням.
Так, в анонсованих пропозиціях уряду йдеться про підвищення мінімальної пенсії з 1 січня 2026 року «аж» на 203 грн — до 2564 грн, + 8,6%, чи 5 доларів. Тільки за 5 місяців 2025 року інфляція вже склала майже 16%. Народний депутат назвав це «не заморожування бідності — це її посилення».
На думку політика, нормальним було б підвищення мінімальної пенсії хоча б до 4000 гривень — за рахунок детінізації, економії неефективних бюджетних програм та ресурсу від скасування спеціальних пенсій, і закон про скасування останніх для прокурорів має бути поданий найближчим часом.
У Кабінеті міністрів, виходячи з Бюджетної декларації на 2026−2028 роки, хочуть збільшити мінімальну пенсію з 1 січня 2026 року до 2564 гривень. З 1 січня ж 2028-го її розмір має становити 2859 гривень. Таке скромне зростання у Кабміні пов'язують із недостатнім станом української економіки. Так, за прогнозом Кабміну, інфляція наступного року становитиме 9,7%, проти 12,2% цього року, а в 2027—2028 роках прогнозують показники в 7,1% і 5,6%. За цей же період курс долара зросте до 45,6 гривні.
Тим часом деяким українцям виплатять підвищені пенсії, рішення про що прийнято судами.
Фото: pixabay167
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