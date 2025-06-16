Пенсійний фонд зобов’язали виплатити підвищені пенсії: хто отримає гроші додатково

В той час як середня пенсія українця, який вийшов на заслужений відпочинок за загальними правилами, становить трохи більше шести тисяч гривень, суди зобов'язують ПФУ виплатити в 2025 році понад 35 мільярдів гривень підвищених пенсій.



Про це повідомив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу»).

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За його словами, такі спецпенсії отримують судді, прокурори та інші «привілейовані» особи, які виграли справи у судах щодо нарахування виплат.

«Спецпенсії — це взагалі окрема тема. Коли поряд з мінімальною пенсією люди бачать суми спецпенсій прокурорів, суддів тощо, вони справедливо обурюються», — заявив Гетманцев. За його словами, попри загальний дефіцит пенсійної системи та низькі виплати більшості пенсіонерів, для окремих категорій передбачені винятки в законодавстві.

Гетманцев підкреслив, що Україна вже давно потребує накопичувальної пенсійної системи, але відповідний закон досі не ухвалено. «Неодноразово вимагав від уряду, від парламенту, прийняти відповідний закон. На жаль, це не компетенція нашого Комітету», — сказав він.

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Зазначимо, що станом на квітень 2025 року в Україні понад 10,3 млн пенсіонерів, середня пенсія після березневої індексації становить 6341 грн. Однак кожен третій пенсіонер отримує лише 3340 грн, що еквівалентно приблизно 80 доларам США, пише Опендабот.



При цьому, за статистикою:

понад 10 000 грн — отримують 1,5 млн пенсіонерів (14,5%);

5 001−10 000 грн — майже 3 млн осіб (28,9%);

4 001−5 000 грн — 2,1 млн (20,4%);

3 001−4 000 грн — 3,3 млн (32,3%);

менше 3 000 грн — близько 400 тис. осіб (3,9%).

Нагадаємо, що з липня частина українців буде отримувати єдину базову виплату в 4500 грн замість кількох окремих соціальних виплат.

Фото Pixabay

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