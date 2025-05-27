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Українцям обіцяють мінімальну пенсію в 4000 гривень: коли це можливо і скільки коштуватиме
Хоча витрати Пенсійного фонду України на виплату пенсій і зростають, склавши у травні історичний рекорд у 67,8 млрд грн, вона, як і раніше, є маленькою, наприклад, її мінімальний розмір становить лише 2361 гривню. Збільшення ж до 4000 гривень щомісячно доведе загальну виплату приблизно до 70 мільярдів гривень на місяць.
Так, за підрахунками народного депутата України, голови Комітету ВР з податкової політики Данила Гетманцева, підвищення мінімальної пенсії до 4000 гривень потребуватиме 2,2 млрд грн щомісячно додаткових коштів. Разом із виплатами ПФУ за травень, це й дасть близько 70 млрд грн щомісячних платежів.
Як підкреслює політик, ситуація з державними фінансами в країні критична — фінансові ресурси дуже обмежені, а всі невійськові витрати фінансуються за рахунок допомоги партнерів. Але, незважаючи на війну, щороку відбувається індексація пенсії.
«Абсолютно погоджуюся з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у 2300 гривень неприйнятна. Цю проблему потрібно вирішувати, хоча завдання складне. Підвищити мінімальну пенсію потрібно хоча б до 4000 гривень. За розрахунками, додаткові витрати бюджету становитимуть ≈2,2 мільярда гривень на місяць. На рік ця цифра порівнянна з тіньовим ринком тютюну. Ще одним джерелом має стати скасування спецпенсій. І це також резерв, який дозволить збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі», — пише Данило Гетманцев про джерела, за рахунок яких можна наростити мінімальну пенсію хоча б до 4 тисяч.
Також політик підкреслює, що підвищення пенсій не лише допоможе людям у скрутні часи, а й стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку та стимулюють зростання попиту на товари насамперед вітчизняного виробництва.
Наразі середня пенсія в Україні після березневої індексації становить 6341 гривню. При цьому для збільшення розміру пенсійних виплат за віком існують лише 3 способи.83
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