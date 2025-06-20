Успіх буде слідувати за вами, наче кіт: кому пощастить на тижні з 23 по 29 червня

Астрологи стверджують, що сьогоднішній день, 20 червня, ідеально підходить для старту нових справ як у роботі, так і в особистому житті. А наступний тиждень буде особливо добрим для представників трьох знаків зодіаку, адже на тижні з 23 по 29 червня вони будуть приваблювати фінансовий успіх, пише відомий астрологічний сайт Your Tango.

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«Наступний тиждень може стати найбільш вдалим у цьому році, але ви повинні бути в правильному місці, щоб вибрати удачу. Це не обов’язково означає, що фінансові можливості чи багатство потраплять у ваші руки, але що вам буде надано вибір скористатися новими можливостями для вашого блага. Будьте готові вжити заходів і зробити крок до досягнення фінансової стабільності, і тоді успіх буде слідувати за вами як улюблений кіт», — стверджують астрологи.

Також для збільшення ймовірності успіху варто дозволити собі повірити, що ви заслуговуєте на цей поворот, оскільки час має важливе значення. Крім того, пам'ятайте, що все, що ви розпочнете наступного тижня, продовжить розвиватися до 2026 року.

Близнюки

Все, до чого ви будете торкатися, перетвориться на золото, Близнюки. У вас є «Дотик Мідаса», і цей тиждень фінансового успіху справді символізує нову еру багатства та достатку, до якої ви переходите.

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Юпітер вперше увійшов у Рак 9 червня, запаливши ваш сектор багатства на наступний рік. Проте цього тижня ваша фінансова удача посилиться, оскільки у вівторок, 24 червня, Сонце з’єднається з Юпітером у Раку, створивши найвдаліший транзит за весь 2025 рік. Сонце в поєднанні з Раком принесе у ваше життя несподівані фінансові можливості та подарунки.

Вам потрібно лише бути в місці, щоб отримати їх. Це не означає пасивного підходу до свого життя чи фінансів, а натомість бути в змозі визначити, коли відбувається ваша велика перерва. Ця енергія триватиме весь тиждень, але посилиться в середу, 25 червня, коли настане молодик у Раку. Будьте готові почати новий і успішний розділ у своєму житті.

Діва

Просіть того, чого ви заслуговуєте, Діви. У четвер, 26 червня, Меркурій перейде в знак Лева, де він залишиться до 2 вересня. У Леві Меркурій активізує вашу потребу відстоювати або вести переговори про вищу зарплату або краще оплачувану роботу.

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Ця енергія також може полегшити юридичні угоди та інвестиційні можливості. Найважливішим аспектом цієї енергії є використання сили ваших слів, щоб визначити, чого ви варті, а потім не погоджуватися на менше.

Гроші — це енергетична валюта, яка існує завдяки тому, що ви вважаєте, що гідні її. Незалежно від сфери, в якій ви працюєте, ви заслуговуєте на фінансову стабільність і достаток. Переконайтеся, що ви не піддаєтесь ні на які негативні ідеали щодо багатства та розумієте, що ви насправді гідні його, адже саме це допомогти вам змінити на краще ваші фінансові активи.

Лев

Почніть вірити в те, що вам по силам досягти найкращих результаті, Леви. У п’ятницю, 27 червня, Сонце в Раці вирівняється з Марсом у Діві, започаткувавши творчий та інтуїтивний підхід до зростання ваших фінансів.

Марс у Діві породить глибоке бажання фінансової незалежності, що дозволило вам почати думати про інші способи отримання доходу. Однак, оскільки Сонце, що перебуває в сузір’ї Раку, поєднується з Марсом у Діві, ви повинні почати довіряти власним ідеям і почати втілювати їх у життя.

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Як писали «ФАКТИ», астрологи прогнозують, що кінець тижня з 20 по 22 червня 2025 року принесе багатьом знакам зодіаку значні зміни та нові можливості. Особливо пощастить тим, хто готовий ризикувати та відкриватися новому.

Фото: Freepik

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