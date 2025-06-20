Новий статус Лесі Нікітюк: зірка стала мамою

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою — зірка народила сина. Радісну новину вона підтвердила особисто, опублікувавши зворушливі фото з пологового будинку у своїх соцмережах.

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За повідомленнями ЗМІ, пологи відбулися 15 червня в одному з київських пологових будинків. Виписка пройшла без зайвого розголосу — новоспечену маму зустрічав її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук. Ім’я малюка наразі не розголошується, але в дописі телеведуча лаконічно написала: «Син» і додала біле сердечко.

Це перша дитина для 37-річної ведучої, яка нещодавно підтвердила свою вагітність, опублікувавши фотосесію з округлим животиком. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що дізналася про вагітність буквально за кілька хвилин до зйомок, і саме ця несподіванка допомогла їй зіграти сцену здивування максимально правдиво.

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Фанати та зіркові колеги вже засипали Лесю привітаннями. Серед них — співачка Надя Дорофєєва, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, акторка Анна Саліванчук та ведучий Юрій Горбунов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що народна депутатка Марія Мезенцева вперше стала мамою.

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