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Новий статус Лесі Нікітюк: зірка стала мамою
Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою — зірка народила сина. Радісну новину вона підтвердила особисто, опублікувавши зворушливі фото з пологового будинку у своїх соцмережах.
За повідомленнями ЗМІ, пологи відбулися 15 червня в одному з київських пологових будинків. Виписка пройшла без зайвого розголосу — новоспечену маму зустрічав її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук. Ім’я малюка наразі не розголошується, але в дописі телеведуча лаконічно написала: «Син» і додала біле сердечко.
Це перша дитина для 37-річної ведучої, яка нещодавно підтвердила свою вагітність, опублікувавши фотосесію з округлим животиком. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що дізналася про вагітність буквально за кілька хвилин до зйомок, і саме ця несподіванка допомогла їй зіграти сцену здивування максимально правдиво.
Фанати та зіркові колеги вже засипали Лесю привітаннями. Серед них — співачка Надя Дорофєєва, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, акторка Анна Саліванчук та ведучий Юрій Горбунов.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що народна депутатка Марія Мезенцева вперше стала мамою.575
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