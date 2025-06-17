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Це шо, моя жінка вагітна?: коханий відомої телеведучої відреагував на новину про дитину
Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка показала фото з відпочинку, вразила новиною. Дівчина повідомила, що очікує на народження дитини.
Відомо, що у 2024 році ведуча розкрила свій роман з військовим Дмитром Бабчуком, молодшим за неї на девʼять років, а на початку 2025-го хлопець зробив їй пропозицію. Саме він стане батьком дитини. Про це Леся розповіла в інтервʼю Клац, де вийшли і фото вагітної Нікітюк.
«Під час зйомок фільму «Песики» я зробила чотири тести поспіль — і всі виявилися позитивними, — розповіла акторка. — А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: «Чудово. Саме та емоція, яка потрібна».
Про свій стан Леся повідомила на сторінці у соціальній мережі. Він викликав багато коментарів підтримки.
«Незрівнянна», — написала Тіна Кароль.
«Ааааа!!! Як круто!!! Красуня», — привітала Джамала.
«Ааааа. Вітання», — написала Надя Дорофєєва.
«Вау, це шо моя жінка яка вагітна первістком?» — відреагував і майбутній батько.
«Боже, як же я радий за всіх людей, які створюють маленьких українців і сімʼї! Леся, будь щаслива і нехай процес вагітності буде легким!» — написали у мережі.
Нагадаємо, нещодавно співачка SLAVIA вперше стала мамою. Її тепло привітав колишній чоловік Михайло Хома.154
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