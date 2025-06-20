«Завалив та їв два тижні»: ГУР оприлюднило докази канібалізму серед окупантів

У російській армії не тільки жорстоке відношення до українських полонених, а й до своїх колег. Українська розвідка знайшла докази канібалізму серед військових рф. Це видно перехопленої розмови російських окупантів, йдеться у повідомленні ГУР.

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У перехопленій розмові росіянин розповів, що одного з російських військовослужбовців, якого вважали зниклим, з’їв «побратим».

«Никто никуда не съебыв. лся, „Брелок“ его завалил, а потом ел нах. й две недели», — розповідає командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії зс рф.

Пізніше й самого «Брєлка» знайшли мертвим.

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ГУР повідомило, що окупанти «Брєлок» та «Фома» проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії рф. Підрозділ діє на Куп'янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший.

«Канібалізм — черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя — навіть власного», — зазначає ГУР.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати армії рф з початку повномасштабної війни перевищили 1 млн солдатів. За минулу добу українські воїни знищили 1090 окупантів. Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, з початку року російська армія вже втратила на фронті понад 200 тисяч солдатів. Проте росія приховує втрати своїх військ на війні. Крім того, росіяни продовжують приховану мобілізацію у регіонах рф та на окупованих територіях України.

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Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі окупанти знов атакували цивільне населення Сум, Харкова та Одеси. Є постраждалі, зруйноване житло та інфраструктура.

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