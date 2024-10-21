Знову розстріл полонених: російські нелюди стратили бійців ЗСУ

Російські військові продовжують розстрілювати беззбройних українських військових.

Про це одне вбивство українських воїнів — поблизу Селидового — розповіли в Офісі Генерального прокурора.

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За даними прокуратури, це сталось 18 жовтня 2024 року, о 14:38. Тоді російські окупанти захопили у полон двох українських військовослужбовців у Покровському районі.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

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«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — нагадали у прокуратурі.

Зазначимо, що нещодавно в Мережі з'явилось відео, на якому російські окупанти розстрілюють одразу 16 українських військовополонених. Згодом у прокуратурі розповіли, що це сталось на Покровському напрямку. Генпрокурор Андрій Костін зазначав, що це наймасовіша страта з початку російського вторгнення в Україну.



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