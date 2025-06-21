Левам варто навести лад у думках та справах, а Рибам — не чинити опір несподіваним змінам: гороскоп на 21 червня

Кінець тижня з 20 по 22 червня особливо вдалий для тих, хто готовий ризикувати та відкриватися новому. Місяць у Раку посилює емоційність, а вплив Венери підштовхує до пошуку краси та затишку. Це гарний час для піклування про себе, спілкування з рідними та творчими заняттями.

Що очікує на знаки зодіаку у день літнього сонцестояння, 21 червня, розповіли професійні астрологи.

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Овен

Овнам не варто ігнорувати внутрішні сигнали. Якщо хочеться тиші, влаштуйте собі невелику відпустку. Варто уникати конфліктів. Гарний момент, щоб подбати про здоров'я або зробити щось корисне для дому.

Телець

Тельцям не варто все брати близько до серця. Можливо, ви згадаєте про забуте захоплення або отримаєте приємну звістку з минулого. Не виключені несподівані витрати, але вони виявляться виправданими.

Близнюки

У Близнюків — вдалий день. Цікаві розмови подарують їжу для роздумів. Відмінний день для прогулянок, зустрічей з друзями та легких пригод. У фінансовому плані варто бути трохи обачними.

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Рак

Раки мають гарний час для перезавантаження, косметичних процедур, душевних розмов. Уникайте надмірної жалості до себе. Можливі сни з підказками чи незвичайні знаки. Можна довіритись інтуїції при прийнятті важливого рішення.

Лев

Леви мають чудову можливість навести лад у думках та справах. Приділіть час собі, займіться тілом чи творчістю. Можливі несподівані дзвінки чи листи від людей, про яких ви давно не чули.

Діва

Дівам варто переосмислити недавні події. Не тримайте все під контролем, дайте подіям розгортатися природно. Приділіть увагу тим, хто поруч. День гарний для планування.

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Терези

Терезам потрібно зберігати баланс між своїми бажаннями та чужими проханнями. Сьогодні важливо говорити «ні», якщо ви відчуваєте, що перевантажені. День вдалий для шопінгу. Можливі випадкові, але приємні зустрічі.

Скорпіон

Скорпіонам варто відпустити старі образи. Можливі інтуїтивні осяяння, які допоможуть ухвалити важливе рішення. День підійде для закриття старих справ чи завершення етапу.

Стрілець

У Стрільців енергії буде трохи менше, ніж зазвичай. Прислухайтеся до себе, відпочиньте. У фінансових питаннях не варто ухвалювати поспішних рішень.

Козоріг

Козорогам варто дозволити собі розслабитися та відпустити ситуацію. День може дати несподівані, але приємні новини. Будьте уважні до дрібниць.

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Водолій

Водоліям не варто ігнорувати втому та сигнали тіла. День підходить для закритих зустрічей, внутрішнього спокою та тиші. Варто записувати свої думки і не поспішати з їхньою реалізацією.

Риби

Рибам не варто чинити опір несподіваним змінам. Можливі емоційні розмови з рідними, які допоможуть вирішити старі непорозуміння. Скоро все стане на свої місця. Особливо важливими виявляться інтуїція та сни.

Про те, кому пощастить на тижні з 23 по 29 червня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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