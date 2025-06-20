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Скорпіонам — «Сонце», Ракам — «Верховна Жриця», а Тельцям — — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 21 червня
На тижні з 23 по 29 червня представники трьох знаків зодіаку будуть готові зробити крок до досягнення фінансової стабільності. Гроші будуть ходити за ними наче кіт за улюбленим господарем.
А чого чекати більшості людей у суботу, 21 червня, розповідає гороскоп, який публікує спеціальний сайт.
Овен — «П'ятірка Жезлів»
Овнам настав час виконати всі свої обіцянки. Повернення боргів відкриє шлях до внутрішнього спокою. Підтримка близьких буде завжди у вашому розпорядженні, але тільки ви самі зможете навести лад у своїй душі.
Порада карт — Не намагайтеся вирішити всі проблеми за рахунок інших людей.
Телець — «Маг»
Тельцям карти радять не перевантажувати себе, навіть якщо буде здаватись, що потрібно все встигнути зробити. Можливо, ви віддавали багато енергії справам. Тепер настав час трохи розслабитися й відпочити.
Порада карт — Вам варто поглядати вперед, ви відчуєте натхнення для нових кроків.
Близнюки — «Трійка Кубків»
Близнюкам день обіцяє приємне спілкування, хорошу компанію. Дозвольте собі легкість, женіть від себе негативні думки — вони оманливі та тимчасові.
Порада карт — Слідкуйте за здоров'ям, особливо якщо у вас є схильність до хронічних хвороб.
Рак — «Верховна Жриця»
Ракам важливо зберігати душевний спокій. Не звертайте увагу на дрібні неприємності. Настає світлий період, коли багато почне змінюватися на краще.
Порада карт — Дозвольте собі нічого не робити і просто насолоджуватися моментом.
Лев — «Дев'ятка Пентаклів»
Левам варто звернути увагу на старі зв'язки та забуті стосунки. Можливо, хтось із вашого минулого шукає спосіб відновити з вами контакт. Не бійтеся виявити ініціативу — цей крок може стати початком нового, цінного етапу.
Порада карт — День підходить для вдумливих зустрічей та подяки за те, що у вас вже є все потрібне для вас.
Діва — «Трійка Жезлів»
Діви знаходяться в точці стабільності. Але саме зараз варто поглянути у майбутнє. Вам важливо осмислити пройдений шлях, визнати свої досягнення. Не обов'язково активно діяти — просто налаштуйтеся на те, що попереду очікують великі зміни.
Порада карт — Використовуйте завтрашній день для внутрішнього росту та творчої уяви.
Терези — «Двійка Мечів»
Для Терезів день може стати днем глибоких переживань та внутрішнього конфлікту, який давно потребує вирішення. Не шукайте відволікань — вони лише посилять напругу. Улюблена справа та тиша допоможуть відновити баланс.
Порада карт — Побудьте на самоті, відчуйте все, що накопичилося на душі.
Скорпіон — «Сонце»
Скорпіонам день принесе довгоочікуване полегшення та яскраві емоції. Варто змінити обстановку та провести день на природі або в компанії друзів.
Порада карт — Не бійтеся веселитись, бути відкритим.
Стрілець — «Дев'ятка Кубків»
Стрільці можуть зіпсувати день необдуманими словами. Постарайтеся виявляти делікатність у спілкуванні та не вступати у суперечки. Вашу відкритість можуть неправильно зрозуміти.
Порада карт — День дуже добре підійде душевних розмов та теплих зізнань.
Козоріг — «Вісімка Жезлів»
Козорогам завтра доведеться поринути у вир емоцій і подій, які стрімко розвиваються. Ви зможете зненацька змінити своє ставлення до важливих людей у вашому житті. Головне — бути щирими та терплячими.
Порада карт — Не варто форсувати події — дозвольте їм розвиватися своїм ходом.
Водолій — «Вищий Суд»
Водоліям варто звільнитися від старих образ. Ви можете завершити старий проєкт або налагодити давно обірвані зв'язки. Дозвольте цьому дню стати новою віхою у житті. Будь-яке завершення несе у собі початок.
Порада карт — Зараз все йде за планом, тому не заважайте самі собі.
Риби — «Зірка»
Рибам варто прислухатися до себе: можливо, ви давно робите щось на автоматі, втрачаючи щирий інтерес. Настав час переглянути свої пріоритети й відмовитися від того, що забирає сили. Знайдіть заняття, яке надихає вас, навіть якщо воно здається незначним.
Порада карт — Не бійтеся бути мрійником — саме мрії можуть підказати вам, у якому напрямку рухатись далі.
Нагадаємо, кінець цього тижня буде вдалим для тих, хто готовий ризикувати та відкриватися новому.1009
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