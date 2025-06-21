Без Нелі Штепи: у Полтаві вп’яте поспіль не зміг розпочатися суд над ексмеркою Слов’янська, бо вона не виходить на зв’язок

Чергове судове засідання у кримінальному провадженні 62-річної ексмерки Слов’янська Донецької області Нелі Штепи, яка рік тому змінила прізвище на Супрун, мало відбулося 20 червня в Київському районному суді Полтави. У визначений час на відеозв’язок з колегією суддів вийшли два з трьох її захисників та прокурор. Сама пані Неля очікувано не з’явилася ані в залі суду, ані в «ефірі». Це давня і безпрограшна стратегія підозрюваної у співпраці з ворогом — ігнорувати судові засідання.

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Нагадаємо, колишнього міського голову Слов’янська Нелю Штепу правоохоронці затримали 11 липня 2014-го. 8 жовтня того ж року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення. Але досі — ось уже майже 11 років — суди не можуть пред’явити їй обвинувачення по суті.

Чергове засідання суду тривало всього шість хвилин, оскільки у разі відсутності обвинуваченого чинний кримінально-процесуальний закон не дозволяє проводити підготовчі судові засідання.

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Засідання суду тривало всього шість хвилин

Під час попереднього судового засідання, що відбулось 9 травня, прокурор клопотав суд про направлення запиту до медичного закладу, де проходить лікування Неля Супрун (Штепа), з метою з’ясування її діагнозу. Учасники судового процесу отримали відповідь про те, що вона дійсно давно і тяжко хворіє. Наразі проходить складний курс терапії, що викликає ускладнення та погіршення стану здоров'я. Потребує безперервного нагляду за перебігом хвороби і проведення хірургічних втручань за наслідками терапії.

Діагноз хворої у присутності журналістів не оприлюднили.

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Обидва захисники підсудної — Олександр Шадрін та Дмитро Марченко — посилаючись на ст. 335 Кримінального процесуального кодексу, традиційно наполягали на зупиненні судового розгляду справи.

Але головуючий у судовому процесі Олександр Калько підтримав прокурора Олександра Чекіна, який вніс клопотання затребувати висновок лікарської консультативної комісії щодо дійсності захворювання обвинуваченої та ступеню його тяжкості. А також отримати від них інформацію щодо подальших прогнозів лікування Супрун (Штепи) та її можливості брати участь у судовому засіданні.

Тож наступна дата слухання призначена на 19 серпня.

— Наступного разу я прийду сюди не один! — емоційно заявив після оголошення цього рішення, звертаючись до колегії суддів, присутній у залі вільний слухач Віктор Бор, ветеран російсько-української війни. — І ви не вийдете звідси, доки не ухвалите справедливого рішення. Ми вас спитаємо, чому підозрюваній у співпраці з терористами не можуть винести вирок уже одинадцять років? У якій країні ми живемо? У Київського райсуду Полтави був час з 2023 року отримати висновок ВЛК про стан захворювання Штепи. Це вже п’яте безрезультатне засідання. Ви просто затягуєте судову процедуру і будете затягувати безкінечно, розуміючи, що скоєний нею злочин не має терміну давності. Вона лікується з 2021 чи з 2022 року. І ви досі про це не знаєте?

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Ветеран російсько-української війни Віктор Бор обурений бездіяльністю суду

У розмові з кореспондентом «ФАКТІВ» Віктор Бор був іще категоричнішим:

— Шкода, що ця погань досі не здохла! Наскільки мені відомо, у медичних документах їй пишуть діагноз онкологія. Ну, я не впевнений, чи це правда. Це ж може бути просто інсинуація. Взагалі ж ніхто не знає, де вона зараз. Може, кудись за кордон змоталась? А ці найняті нею адвокати щоразу розказують якісь байки…

Зазначимо, що в березні 2022 року на підставі розпорядження Верховного Суду про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану всі справи Орджонікідзевського райсуду Харкова, де до того розглядалось кримінальне провадження щодо Нелі Штепи, були передані до Київського райсуду Полтави. Полтавські судді досі не бачили підозрювану вживу…

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Фото автора та з відкритих джерел

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