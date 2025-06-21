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«Просто хочу, щоб він був живий»: син відомого телеведучого пішов на війну з росією
Журналіст та кулінарний експерт Костянтин Грубич, який веде канал «Костянтин Грубич: історії зі смаком», виклав на своїй сторінці у соцмережі фотографію сина Ярослава у військвій формі та коротко підписав його: «Рідна кров».
«Відверто зізнаюся: мені зовсім не хочеться, щоб якась інформація про сина виходила від мене. Максимум, що вважаю з мого боку коректним — це перепостити допис із його соцмереж, що я, власне, й зробив. Ярослав — дорослий хлопець. Якщо вам цікаво, можете звернутися до нього напряму», — цитує Костянтина Грубича obozrevatel.com.
Він додає, що рішення його сина не було імпульсивним. Власне, так чи інакше, але воювати доведеться всім, каже він, говорячи про спротив російській агресії.
«Як і кожен батько, я просто хочу, щоб він був живим — і все. У такий складний час ніхто з нас ні від чого не застрахований. Нам із дружиною дуже важко — переживаємо так само, як десятки тисяч інших українських батьків», — додав він.
Раніше Костянтин Грубич розповів про собаку, який ледь не щодня приходив на могилу загиблого військового.
Фото зі сторінки Костянтина Грубича у соцмережах1215
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