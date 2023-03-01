«Дуже боляче бачити»: в мережі опублікували пронизливе відео прощання собаки з загиблим на війні бійцем

Домашні улюбленці мужньо допомагають українцям боронити рідну землю, працюючи на мінних полях, витягуючи поранених з поля бою та виконуючи інші потрібні речі.

На жаль, навіть допомога чотирилапих улюбленців не може гарантувати, що господар зможе повернутися додому цілим та неушкодженим.

Про один з таких випадків розповів український телеведучий та журналіст Костянтин Грубич.

«Як мене зачепило це відео. Пес на могилі свого господаря, який загинув за Україну. Нема прощення руzzni», — пише він.

На відео показано, як німецьку вівчарку привели до могили воїна, який відстоював честь України і той торкався її лапою — начеб то «прощався» з бійцем.

Згодом Грубич вніс правки до посту, написавши, що насправді собака не знав Василя Миколайовича Арсеніка — героя, який похований в могилі на відео у смт Люблинці біля Ковеля. Але, як розповіла донька загиблого, після загибелі її тата собака кожен раз приходить до могили та «сумує».

Відео розчулило мережу, його неможливо дивитися без сліз.

«Плачу», «Так прикро і боляче», «Дуже боляче це все бачити й знати. Завжди молюся за наших захисників, нехай всі повернуться живими, з великою перемогою», «Спочивай з миром… Навіки в наших сердечках», «Ох, як боляче… І страшенно сумно», — пишуть українці в коментарях.

Підписники наголошують на те, що у деяких випадках люди (певно, маючи на увазі окупантів) ведуть себе набагато гірше тварин. І за їм дійсно не може бути прощення — ніколи!

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як пес Байрактар врятував кінологів, попередивши людей про авіанальоти.

А у Луцьку за віддану службу нагородили вівчарку Ніку, яка служить в кінологічному підрозділі Нацгвардії.

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