«Смачні» шкарпетки: у Полтаві запустили у виробництво незвичайний одяг для ніг

Вам капусняк, вареники і ряжанку? Чи бограч, банош і варенуху? А може, холодник, галушки та компот?

А якщо потрібен рецепт цих національних страв, то просто наведіть свій смартфон на QR-код на упаковці товару.

ВІДЕО ДНЯ

І це не про ресторан української кухні, а про… демісезонні шкарпетки преміумкласу.

Їх запустило у виробництво напередодні Різдва товариство з обмеженою відповідальністю «Premier Socks» в Полтаві, яке стало відоме завдяки своїм «патріотичним» шкарпеткам. І це гарна нагода для українців придбати близьким до свят оригінальні подарунки. А заодно задонатити на закупівлю FPV-дронів для батальйону «Ірбіс», підрозділу «Курт» 114 ОБР ТРО, яким опікується виробник шкарпеток.

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У кожній упаковці по три пари виступців (так ще називають одяг для ніг) з написом якоїсь страви й малюнками основних інгредієнтів для них. Зранку вдягаєш, наприклад, «Бограч», і бачиш своєрідне нагадування, що маєш купити, аби приготувати на вечерю цю смачну страву закарпатської кухні.

Шкарпетки "Бограч"

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— Ідея з незвичайними принтами виникла у жіночої частини нашого колективу, — розповідає директор підприємства Олег Хардін. — Зазвичай робітниці приносять на роботу щось смачненьке з дому, щоб почастувати інших. Так і з’явилася думка про «смачні» шкарпетки.

— Смачна і красива ідея виявилася досить непростою у технічному виконанні, — додає керівниця дизайнерської групи «Premier Socks» Анастасія Лиходід. — Важливо було правильно підібрати товщину ниток на різних малюнках, точно розрахувати швидкість в’язання тощо. Це була потужна командна робота. Кожна в’язальниця докладала великих зусиль, щоб створити ці надзвичайно «смачні» шкарпетки. На виробництві був справжній фурор. Але ми впоралися. І сьогодні можу сказати, що нова колекція несе тепло — як для тіла, так і для душі, а також позитивні емоції, які, безумовно, також зігрівають кожного, хто має на ногах наш одяг.

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Нова колекція шкарпеток не тільки зігріє, а й подарує позитивні емоції

Варто зазначити, що «Premier Socks» виготовляє шкарпетки лише з натуральної бавовни. Отож, це якісна продукція, в якій ноги не пітніють. Екологічність продукції шкарпеткової фабрики засвідчує отриманий нею минулого року сертифікат OEcotex, що є пропуском для експорту товару в Європу.

Шкарпетки є чоловічі та жіночі в різних розмірах.

Так сталося, що влітку на шкарпетковій фабриці кореспондент програми «Сніданок з 1+1» Костянтин Грубич знімав сюжет про особливості виробництва одягу, без якого не обходиться жодна людська нога у світі. Якраз у цей час там велась активна підготовка до серійного виробництва лінійки незвичайних шкарпеток з намальованими складниками українських народних страв і напоїв. Оскільки відомий журналіст давно популяризує українську кухню та ось уже кілька років веде власний ютуб-канал «Костянтин Грубич: історії зі смаком», на якому ділиться секретами приготування страв, у них Олегом Хардіним виникла нетривіальна ідея щодо дизайну упаковки «смачних» шкарпеток.

Костянтин Грубич з Олегом Хардіним

— Саме рецепти з мого ютуб-каналу зашифровані через QR-коди на упаковках шкарпеткових боксів, — розповідає журналіст. — Усе дуже просто: якщо ви не знаєте, як приготувати страву, просто заскануйте код і отримайте рецепт з посиланням на мій ютуб-канал. Здається, ми придумали таке першими в Україні, якщо не у світі.

За словами Костянтина, досі він не мав досвіду приготування ряжанки. Тому терміново надолужив «недолік» і записав відео створення цього кисломолочного продукту.

Словом, вийшла ну дуууже смачна колаборація з візуалізацією страв і напоїв української кухні на високоякісних шкарпетках.

Рецепти страв традиційної української кухні зашифровані у QR-кодах на упаковках шкарпеток

До речі, компанія «Premier Socks» за рік виготовляє 20 мільйонів пар полуботків (ще один синонім слова шкарпетки) з різноманітними принтами. Зазвичай новинки завжди мають лімітовану серію.

Тому слід поспішити. Вартість «кулінарного» набору з трьох пар оригінальних шкарпеток — 500 гривень. Замовлення можна зробити через інтернет-магазин компанії «Premier Socks».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як на Полтавщині налагодили виробництво найпотужніших у світі медичних магнітних екстракторів, призначених для щадних операцій з вилучення уламків, осколків та куль.

Фото — Фейсбук-сторінка Олега Хардіна

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