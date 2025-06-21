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«Я його поважаю»: Зеленський заявив, що Шмигаля не «здасть»
Президент України Володимир Зеленський, який раніше провів масштабну ротацію дипломатичного корпуса, заявив, що не обговорював з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем його відставку.
Як пише «Інтерфакс-Україна», це сталося після того, як нардеп Ярослав Железняк припустив зміну керівника Кабміну та внесення відповідних правок в законодавство щодо припинення повноваження чинного уряду в умовах воєнного стану.
«Якби я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи», — цитує президента агенціяа.
Також Володимир Зеленський прокоментував відсутність в Україні віце-прем'єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова, що викликало певні підозри у депутатського корпуса. Президент, пославшися на слова Шмигаля, зазначив, що Чернишов, перед яким було поставлено два завдання, перебуває у відрядженні, яке має невдовзі завершитися.
Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада затвердила Руслана Кравченка на посаді генерального прокурора. Раніше він очолював Київську ОВА та податкову службу.
Фото Офіса президента85
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