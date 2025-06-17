Рада затвердила нового генпрокурора України: хто такий Руслан Кравченко

Керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко став генеральним прокурором України.

Сьогодні, 17 червня, Верховна рада підтримала його призначення на посаду. «За» проголосували 273 депутати, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Кравченко народився 14 березня 1990 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області. У 2007 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. У 2012 році — юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство», отримав звання «лейтенант юстиції».

Працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду. Брав участь в Антитерористичній операції за контрактом, був прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (у Дебальцеве та Бахмуті). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

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У 2016 році був прокурором у справі обвинувачення проти бійців спецроти МВС «Торнадо», яким закидали особливо тяжких злочинів проти мирного нанесення.

З 2015 по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Був прокурором у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Був заступником військового прокурора Центрального регіону України.

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Кравченко подавався на посаду прокурора САП, але не пройшов відбір.

Обіймав посаду начальника управління в Офісі Генерального прокурора. Був керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області.

У квітні 2023 Кравченка указом президента Володимира Зеленського призначили на посаду голови Київської обласної військової адміністрації.



У грудні 2024 року Кравченка звільнили з посади голови Київської ОВА й призначили головою Державної податкової служби.

У жовтні 2023 року журналісти «Наших грошей» з’ясували, що Київська ОВА, яку очолював Кравченко, замовила за 5 мільйонів генератори для Чорнобильської АЕС, які є дорожчими від ринкової вартості.

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Що ще відомо про Руслана Кравченка, читайте у нашому матеріалі.

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