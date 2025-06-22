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«Вау, русалка!»: дружина внука Алли Пугачової показала фігуру у бікіні
Онук Алли Пугачової Микита Пресняков, якого знаменита бабуся нещодавно привітала з 34-им днем народження, наразі проживає в США.
Разом з ним до Америки переїхала і дружина Олена Преснякова (Краснова). І поки Микита гастролює по країні з концертами з власним гуртом, Краснова не втрачає час марно: жінка проводить час з подругами за шопінгом та на пляжі в Малібу, про що розповідає в соціальній мережі.
Нещодавно у низці дописів невістка Христини Орбакайте продемонструвала фігуру у бікіні.
Шанувальники прийшли в повне захоплення, побачивши свіжий пост дружини Микити Преснякова в особистому блозі. Оцінила фотографії і сама Орбакайте.
«Вау», «Русалка», «Богиня», «Вогонь», «Супер, так тримати», «Бог любить вас», «Нереальна красуня», «Яка ти приголомшлива», — висловилися підписники Краснової.
Як відомо, Микита Пресняков та Олена Краснова одружилися у 2017 році. Вони знайомі з дитинства, але особливо зблизилися вже у дорослому віці.
У 2023 році з'явилися чутки про розлучення Микити та Олени. Щоправда, вони так і не підтвердились. Пізніше Пресняков прокоментував ці розмови так: «Поширіть цю інформацію. Нічого ми не розлучилися, кохаємо одне одного неймовірно, все супер взагалі».
Нагадаємо, раніше Микита Пресняков розповідав, як ледь не став жертвою поліції в США: під час навчання в акторській школі юнак «вживався у роль» злочинця, але переплутав квартири, на які потрібно було «напасти», і був за крок від трагедії.361
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