Тиграм може знадобитися допомога друзів, а Зміям треба бути напоготові: східний гороскоп на тиждень 23 — 29 червня

Астрологи, які назвали чотири знаки зодіаку, яким має особливо пощастити у другій половині червня, розповіли, чого чекати на всіх представників зодіакального кола наступного тижня, з 23 по 29 червня.

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Пацюк

Гороскоп на тиждень для Пацюків не виключає, що в житті знака можуть відбутися важливі події, у тому числі й ті, що наближають їх до цілі, пише slovofraza.com. Зірки не радять Пацюкам особливо ризикувати і діяти необдумано — краще дотримуватися раніше складеного плану.

Бик

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Гороскоп на тиждень для Биків радить знаку не чекати, поки удача звалитися на нього з неба — успіх супроводжуватиме енергійних та рішучих, які не боїться йти вперед, перемагаючи труднощі. Особливо успішний тиждень може стати для тих, хто у пошуку: і своєї пари, і нової роботи.

Тигр

Гороскоп на тиждень для Тигрів не виключає, що знаку знадобиться допомога друзів та близьких людей. Тільки у взаємодії із ними завдання буде виконано. При цьому Тиграм важливо пам'ятати: як не вертись, а як взяв, то розплатись. А добрі справи, вчинені знаком, повернуться сторицею.

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Кролик

Гороскоп на тиждень для Кролика попереджає знак про можливість безпричинного зневіри. Поліпшити настрій зможе чи хобі, чи романтичне побачення, чи не особливо велика сума грошей, витрачена на щось потрібне.

Дракон

Гороскоп на тиждень для Драконів не рекомендує знаку ці сім днів діяти необдумано або зайво креативно — результати можуть виявитися не тими, на які він розраховував. А всі важливі рішення потрібно приймати самостійно, не покладаючись на поради.

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Змія

Гороскоп на тиждень для Змій не виключають, що деякі непередбачувані обставини стануть на шляху до зустрічі знака зі щастям. Зірки радять знаку в ці сім днів бути особливо уважними і діяти обдумано — адже будь-яка помилка, навіть найменша, може спричинити серйозні наслідки.

Кінь

Гороскоп на тиждень для Коней попереджає знак про необхідність налаштуватися на позитив. Ближче до кінця тижня у знака з'явиться більше сил, емоційно вони стануть стабільнішими і до вихідих підійдуть у чудовій формі.

Коза

Гороскоп на тиждень для Коз радить знаку знайти час для відпочинку. Надмірна перенапруга наприкінці червня може позбавити Кіз і сил, і удачі. Це стосується не лише фізичного, а й емоційного стану. Від негативних думок допоможе дистанціюватися улюблене заняття чи хобі.

Мавпа

Гороскоп на тиждень для Мавп рекомендує знаку для вирішення завдань використовувати нові підходи, змінюючи звичну тактику. Це стосується не лише професійної, а й особистої сфери. При цьому зірки радять Мавпам хоч і діяти з хитрістю, проте не дурити інших людей. Не варто псувати собі карму.

Півень

Гороскоп на тиждень для Півнів рекомендує знаку скласти на тиждень план і діяти строго відповідно до нього: на роботі займатися виключно професійними питаннями, а в особистому житті — особистими, не змішуючи їх. І чітко розставляючи пріоритети.

Собака

Гороскоп на тиждень для Собак рекомендує знаку зберегти сили та дотримуватись тактики вичікування. Можливо, енергія знадобиться для чогось справді серйозного. Головне — зрозуміти, що саме ця ситуація є тим найважливішим життєвим моментом.

Свиня

Гороскоп на тиждень для Свиней радить не поспішати з активними діями. Ця семиденка — час для руху своїм курсом, коли ситуації мають підбудуватися під вас самі. Труднощі, які можуть зустрітися знаку дорогою, будуть їм подолані. Головне — віра в себе та терпіння.

Матеріал «Літнє сонцестояння 21 червня: що не можна робити і кому із знаків зодіаку пощастить цього дня» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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