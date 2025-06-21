Східні астрологи підготували гороскоп для всіх знаків Зодіаку на наступний тиждень, з 23 по 29 червня, а знавці карт Таро зробили розклад для всіх представників зодіакального кола на неділю, 22 червня.

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Овен — Паж Кубків

Розклад карт Таро попереджає Овнов про емоційний день, з якого можна буде винести важливі уроки, пише slovofraza.com. У тому числі й завдяки близьким, які вказують на помилки. Зірки рекомендують Овнам терпимо ставитись до таких зауважень, знаходячи в них підказки, які допоможуть уникнути помилок у майбутньому.

Телець — Лицар Денаріїв

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Карти Таро радять Тельцям 22 червня відновити сили та зупинитися. Якщо знак не розуміє, куди йому слід рухатися далі, потрібно взяти паузу та почекати, доки не зміняться обставини. Тоді й прояснитися, який шлях треба обрати.

Близнюки — Туз Кубків

Карти Таро обіцяють Близнюкам день, вдалий для особистого життя та нових проектів. Знак відчує душевний підйом та легкість. Однак справи вимагатимуть від Близнюків ще й зосередженості. Тим, хто зможе тримати емоції під контролем та спрямовувати енергію у продуктивне русло, щаститиме більше за інших.

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Рак — Диявол

Карти Таро радять Ракам 22 червня не потрапляти у пастки залежностей: чи то шкідливих звичок, чи то токсичних зв'язків. Порада дня — виявляти силу волі та не втрачати над собою контроль. Раки, які протистоять спокусам, зможуть відкинути те, що зжило себе, і вийти на новий рівень свободи.

Лев — Маг

Карти Таро попереджають Льевів про день, коли знак усвідомлюватиме свою силу, і коли слід не забувати про відповідальність за свої бажання. Левам, яким під силу вплинути на події, наближаючи бажане, потрібно чітко розуміти, чи дійсно їм потрібно те, чого вони так прагнуть. Амбіції та цілі — зовсім різні поняття.

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Діва — Колісниця

Карти Таро раджять Дівам 22 червня рухатися вперед, зосереджуючись на цілі, навіть якщо знаку здаватиметься, що сили повністю вичерпані. Тим, хто боротиметься з перешкодами і не впадааатиме у відчай, незабаром вдасться вирватися вперед. Завтрашній день — той час, коли рух уперед важливіший за результат.

Терези — Сонце

Розклад карт Таро на 22 червня обіцяє Терезам сприятливі можливості та яскраві емоції. Проте знаку цього дня слід покладатися на свою інтуїцію, а не на думку оточуючих. Терезам слід більше вірити в себе і чинити так, як вважаєте за потрібне саме ви, а не ваше оточення. Зірки радять знаку «вийти з тіні» та брати відповідальність на себе.

Скорпіон — Вісімка Жезлов

Карти Таро попереджають Скорпіонів про день, коли життя знака може різко змінитися. Причому зміни будуть доленосними, проте поставитися до них слід спокійно, не роблячи різких рухів. Поступово ситуація заспокоїться і повернеться в потрібну Скорпіонам сторону. Знаку слід бути готовим, щоб схопити успіх за хвоста.

Стрілець — Двійка Кубків

Емоційний день чекає і на Стрільців — карти Таро обіцяють знаку час, пов'язаний з романтикою, партнерством, любов'ю. Це може бути як зустріч із новим знайомим, який стане важливим для вас, так і зі старим приятелем, стосунки з яким вийдуть на новий рівень. 22 червня — ідеальний день для відвертих розмов та зізнань.

Козеріг — Верховний Жрець

Карти Таро попереджають Козерогів про день, який може перевіряти знак на міцність, коли стане зрозуміло, що для нього є пріоритетом і на чому варто зосереджувати увагу. Знаку під силу впоратися з будь-якою справою чи труднощами, якщо він не зраджуватиме свої переконання.

Водолій — Двійка Денаріїв

Карти Таро попереджають, що Водолій може опинитися на роздоріжжі перед необхідністю вибрати один із напрямків. І зробити це доведеться — взяти паузу і продовжувати плисти за течією не вийде. Знаку потрібно чітко визначити, що для нього є справді важливим, і діяти, склавши чіткий план.

Риби — Туз Мечів

Карти Таро рекомендують Рибам завтра позбавитися відносин, речей, страхів, що зжили себе. Чітке «ні» дозволить знаку прибрати перешкоду зі шляху свого розвитку. Представників знаку Зодіаку, які діятимуть сміливо та твердо, Всесвіт гідно нагородить.

Раніше астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, яким пощастить наприкінці червня.

Фото Pixabay

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