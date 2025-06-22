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Екстретя ракетка світу та уродженка москви ледь не влаштували бійку після матчу у Німеччині (відео)
Між екстретьою ракеткою світу Марією Саккарі (86-а в рейтингу WTA) та колишньою російською тенісисткою Юлією Путінцевою (27-а), яка з 2012 року представляє Казахстан, виник серйозний конфлікт після матчу 1-го кола турніру в німецькому Бад-Хомбурзі. Раніше український тенісист Стаховський назвав тренера збірної Італії Спаллетті повією за ностальгію за «російським» минулим.
Після важкої перемоги (7:5, 7:6) та холодного рукостискання біля сітки грецька тенісистка сказала суперниці: «Поводься, як нормальна людина». Уродженка москви почала демонстративно кланятися і сказала у відповідь: «Подивися на себе, перш ніж говорити». Саккарі продовжила суперечку, кинувши на адресу Путінцевої: «Іди нах*р. Тебе ніхто не любить. Потрібно дивитися в очі, коли тиснеш руку». До речі, глядачі на трибунах почали свистіти, коли Юлія Путінцева покидала корт.
June 22, 2025
Вже під час післяматчевого інтерв'ю Саккарі жартома запитали, чи приєднається вона до Путінцевої на вечері. «Я не думаю, що вона запросить мене на вечерю до кінця нашого життя. Але мені байдуже, якщо чесно. У мене є дуже добрі друзі, і я піду з ними на вечерю. Дозвольте мені зупинитися на цьому та сказати, що я відчуваю до неї велику повагу як до гравця, але на цьому все», — відповіла грецька тенісистка.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісний чиновник із росії образив Світоліну і нарвався на жорстку відповідь.50
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