Київ знову під ударом: пошкоджено станцію метро, зруйновано багатоповерхівку, є загиблі (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Із вечора 22 червня до ранку 23 червня російські війська атакували Київ та Київську область дронами та балістичними ракетами. Внаслідок атаки є жертви, зафіксовані пошкодження у столиці та кількох населених пунктах Київщини.

ВІДЕО ДНЯ

«Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики», — йдеться у повідомленні.

Пізніше у МВС України уточнили, що кількість загиблих зросла до шести осіб.

РЕКЛАМА

Повітряна тривога у Київській області була оголошена у неділю, 22 червня, о 22:52, у Києві — за сім хвилин до опівночі. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух «шахедів», випущених російськими військовими з кількох напрямків, у бік столиці.

РЕКЛАМА

О пів на третю ночі Повітряні сили повідомили про рух швидкісних цілей з російської території у напрямку Білої Церкви Київської області. За даними моніторингових каналів, війська рф застосували балістичні ракети. У Києві пролунала серія вибухів.

РЕКЛАМА

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, удар росіян прийшовся по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі.

«Київ. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Найтяжчі наслідки — в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки», — написав він.

Міністр додав, що у Білій Церкві постраждала житлова та медична інфраструктура. Одна людина загинула, вісім поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок російської ворожої атаки на столицю зафіксовано:

Голосіївський район:

— пошкодження 2 авто та бізнесцентру. Попередньо — без пожежі за постраждалих.

Деснянський район:

— вирва у дворі житлового будинку. Без пожежі.

Дарницький район:

— пошкоджено 2-поверховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, без потерпілих.

Соломʼянський район:

— наслідки атаки на щонайменше 5 локаціях. У тому числі пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад. Значна кількість вибитих вікон.

Святошинський район:

— наслідки атаки на щонайменше 4 локаціях. У тому числі зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежа поруч з житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення.

«Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин та прилеглу територію — зупинку. Стиль росіян незмінний — бити туди, де можуть бути люди. Саме звичайні люди, які ховаються від обстрілів. Тут постражали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, без госпіталізації. Вся ворожа технологічна машина направлена не на військову перевагу, а на вбивства звичайних людей. Житлові будинки, виходи з укриттів — це російський стиль» — написав керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Як повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник, у Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівлю готелю пошкоджено. Також три приватні будинки та два автомобілі пошкоджено у Бучанському районі.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження. Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області. У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків. У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад. У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі», — повідомив він.

Як повідомили в ДСНС України, у Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху.

«Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку. За допомогою автодрабини та триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку. Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою — виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння», — йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що у Білій Церкві виникла пожежа в двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м.

Відомий український співак Тарас Тополя повідомив, що під час обстрілу постраждала його квартира.

«Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Olena Topolia квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую… На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…» — написав він.

Як повідомили в КМДА, тимчасово зачинено один з виходів зі станції метро «Святошин» — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту. Решта входів/виходів працюють у штатному режимі.

Також через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту. Рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує:

▪️тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 — до площі Валерія Марченка;

▪️автобус № 32: Литовський проспект — вул. Білицька;

▪️автобус № 36ТР: вул. Північна — просп. Європейського Союзу — вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро «Святошин»:

▪️автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро «Нивки»;

▪️автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

▪️рух тролейбусів № 41 затримується.

В КМВА також повідомили, що розгорнуто гуманітарні штаби для жителів Шевченківського району, які постраждали внаслідок російської атаки. Штаби працюють за адресами:

• Бібліотека № 122 для дітей, вул. Парково-Сирецька, 11А. Контактна особа: Урванцева Олена Романівна, тел. +380 (63) 378 13 01

• Школа № 97 імені Олени Теліги з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Олени Теліги, 5 Контактна особа: Ірина Володимирівна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97

Тут можна отримати: допомогу з оформлення матеріальної підтримки; консультації юристів і психологів; роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 21 червня росіяни атакували Україну 280 засобами повітряного нападу.

627

Читайте нас у Facebook