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Кримський журналіст Владислав Єсипенко вийшов на волю після більш як чотирьох років ув'язнення (відео)
20 червня журналіст Владислав Єсипенко (проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії») був звільнений з російського ув'язнення в анексованому Криму після понад чотирьох років незаконного утримання, інформують «Крим.Реалії».
Радіо Свобода висловило подяку урядам США та України за їхні зусилля у звільненні Єсипенка. Президент і генеральний директор «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» Стівен Капус зазначив, що Владислава «свавільно карали за злочин, якого він не скоював», і він «заплатив надто високу ціну за те, що повідомляв правду» про події в окупованому Криму.
«За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада», — зазначив він.
Повідомляється, що Єсипенко прибув у Прагу, де його зустріла дружина Катерина і донька Стефанія. У Празі Єсипенко пройде медичне обстеження і реабілітацію після ув'язнення.
«Я щасливий, що я — вільна людина та вільний журналіст… Я дуже вдячний усім, хто допомагав та підтримував мене, коли я був у в'язниці. Насамперед, це моя сім'я, Радіо Свобода і дуже багато людей з усього світу… У російських в'язницях сидить ще дуже багато українських патріотів, яких також треба повертати додому. І не тоді, коли в них закінчується термін, а набагато раніше», — сказав Єсипенко після прибуття до Праги, інформує «Крымский ветер».
Як писали «ФАКТИ», в лютому 2022 року в окупованому Криму оголосили вирок Єсипенку.123
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