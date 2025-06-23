Карта тижня, що розпочався, — «Шістка Мечів» — вказує на швидкі зміни. Деяким знакам зодіаку доведеться діяти під тиском обставин, іншим терміново приймати рішення, від яких залежить найближче майбутнє.

ВІДЕО ДНЯ

А що чекає на всіх представників зодіакального кола у вівторок, 24 червня, розповідає гороскоп, складений на картах Таро.

Овен — П'ятірка Жезлів

Для Овнів день буде емоційно напруженим. Ви можете зіткнутися з ситуаціями, які викликають у вас роздратування чи необхідність обстоювати свою точку зору. Не бійтеся конструктивної критики: вона допоможе вам оцінити ситуацію по-новому та вкаже правильний напрямок.

Телець — Маг

Тельці зможуть впливати на ситуацію через логіку та спокій. Не дозволяйте сумнівам збивати вас зі шляху — ви на правильному напрямку. Можливі несподівані повороти у справах, але саме ваша гнучкість допоможе отримати максимум вигоди.

РЕКЛАМА

Близнюки — Трійка Кубків

Близнюкам день подарує позитивну енергетику. Ви відчуєте підтримку, яка допоможе вам зміцнити внутрішню впевненість. Однак не варто втрачати пильності, потрібно звертати увагу на деталі.

Рак — Верховна Жриця

Раки можуть відчути речі, які вислизають від логіки, і це допоможе ухвалити правильні рішення. Ваша чутливість загостриться. Не піддавайтеся спокусі усамітнитися: знайдіть баланс між усамітненням та відкритістю. Слухайте інтуїцію.

Лев — Дев'ятка Денаріїв

Леви зможуть насолодитися результатами попередніх зусиль. Ви відчуєте, що все йде своєю чергою. Використовуйте цей стан для підзарядки та візуалізації наступних цілей. Але не забувайте про межі — зайва самовпевненість може призвести до помилки.

РЕКЛАМА

Діва — Трійка Жезлів

День ідеально підходить для підбиття проміжних підсумків, особливо, якщо ви знаходитесь на важливому етапі. Зробіть коротку паузу, щоб озирнутися та прийняти правильне рішення. Не поспішайте з висновками. День сприятливий для планування майбутніх кроків.

Терези — Двійка Мечів

Для Терезів день досить складний із почуттям внутрішнього роздвоєння. Ви опинитеся між двома бажаннями, які здаються однаково важливими. Можливо, з'явиться людина, яка викликає у вас сильну емоційну реакцію. Зберігайте баланс, не впадаючи у крайності.

Скорпіон — Сонце

Скорпіони на піку своїх можливостей — день принесе потужний заряд енергії, натхнення та удачі. Все, що ви робили раніше, тепер дає плоди. Ви можете опинитися у центрі уваги, але будьте обережні. Поділіться успіхом, це зміцнить зв'язки та посилить результат.

Стрілець — Дев'ятка Кубків

У Стрільців легкий день, наповнений радістю та комфортом. Хоча все здається простим, але не дозволяйте розслаблятися, ви можете не помітити важливий сигнал. Будьте чуйними до інших людей, особливо у професійній сфері.

РЕКЛАМА

Козоріг — Вісімка Жезлів

Козорогам потрібно бути особливо уважними і не прогаяти шанс, який може з'явитися раптово. Маєте реагувати швидко, але не забувати перевіряти деталі. Використовуйте інтуїцію та не бійтеся брати на себе відповідальність. Це чудовий день для старту нових проєктів або укладання угод.

Водолій — Суд

Водолії зможуть у вівторок відпустити старі образи. Звільнивши емоції, ви відчуєте легкість. Варто повернутися до проєкту, який здавався забутим. Не пропустіть можливість зробити важливий крок у бік оновлення.

Риби — Зірка

У Риб ситуація починає вирівнюватись. Після досить складного періоду, на них очікує зцілення та несподівана допомога. Ваші бажання стають ближчими до реальності, особливо якщо ви дієте з чистим серцем. День буде наповнений світлом, у вас все вийде, рухайтеся до своєї мети.

До речі, деякі знаки зодіаку мають можливість щось змінити в житті найближчими днями, якщо вони прислухаються до порад мольфара Макса Гордєєва.

558

Читайте нас у Facebook