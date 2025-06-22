Картою наступного тижня стала, згідно розкладу на картах Таро, «Шістка Мечів», що вказує на скорі зміни. А чого чекати від першого дня наступного періоду, розповідає астрологічний сайт.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — «Король Жезлів»

Відчуєте давно очікувану впевненість. Можете стати лідером, що надихає інших. Не бійтеся проявляти ініціативу, ділитися думкою, вести за собою. Але пам'ятайте про оточуючих: ваша енергія може як запалювати, так і тиснути. Порада карт: прагніть до балансу влади та м'якості — це зробить вас успішною та шанованою людиною.

Водолій — «Четвірка Жезлів»

Проведіть день у колі дорогих людей. Гармонія у стосунках та затишок у домі стануть головними джерелами радості. День сприяє романтиці, теплим розмовам, облаштуванню простору чи невеликому святу. Дозвольте собі почуватися вдома у найширшому сенсі слова. Порада карт: відкладіть справи і насолоджуйтесь моментом.

Риби — «Вежа»

Доведеться зіткнутися з внутрішнім зрушенням. Карта символізує руйнування старих конструкцій — переконань, планів, стосунків, що більше не служать вам. Це може бути боляче, але важливо для вашого зростання. Не чиніть опір змінам: у цьому хаосі зароджується нова, потужніша і щира структура. Порада карт: дозвольте старому піти — ви на порозі нового етапу.

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Овен — «Сімка Пентаклів»

Понеділок принесе сумніви та самоаналіз. Можливе розчарування через відсутність миттєвих результатів. Не зневіряйтеся: зростання не завжди видно відразу. Присвятіть день переоцінці цілей та коригуванню стратегії. Порада карт: будьте терплячі, плоди ваших праць дозрівають.

Телець — «Десятка Мечів»

День може початися з неприємної розмови, критики або внутрішнього розчарування. Це болісний, але звільняючий момент. Якщо щось руйнується, значить, так має бути. Не тримайтеся за те, що віджило своє. Порада карт: пам'ятайте, що за кожною тінню ховається світанок.

Близнюки — «Паж Пентаклів»

На вас чекає приємний сюрприз у фінансовій сфері, можливо, несподіваний прибуток або додатковий заробіток. Будьте розсудливі: не витрачайте кошти імпульсивно. Понеділок ідеальний для вивчення нових фінансових стратегій або початку навчання, що принесе дохід. Порада карт: використайте енергію для закладання міцного фундаменту добробуту.

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Рак — «Лицар Пентаклів»

Дозвольте собі трохи нерозсудливості. Ви намагаєтесь все контролювати, а це виснажує. Внесіть спонтанність, відступіть від розкладу. Ваша інтуїція призведе до правильного вибору, якщо розслабитесь. Порада карт: пам'ятайте, життя — це не лише плани, а й легкість.

Лев — «Верховна Жриця»

Прислухайтеся до внутрішнього голосу. Справжнє розуміння прийде в тиші. Присвятіть час роздумам, читанню, медитації. Настав час відсторонитися від суєти та відновити контакт з душею. Порада карт: не бійтеся самотності — саме там знайдете відповіді.

Діва — «Дев'ятка Кубків»

Яскравий день, наповнений натхненням та несподіваними бажаннями. Дозвольте собі маленьку пригоду, подарунок собі чи близьким, або зізнання у почуттях. Будьте нераціональними хоч трохи. Порада карт: дотримуйтеся балансу між фантазією та реальністю, щоб не упустити важливі деталі.

Терези — «Десятка Пентаклів»

Зверніть увагу на родинні зв'язки та сімейну атмосферу. Будьте поруч з тими, кого любите, проявіть турботу. У вашому домі криється потужне джерело підтримки. Якщо вкладете тепло у стосунки, отримаєте набагато більше. Порада карт: присвятіть день зміцненню сімейних традицій.

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Скорпіон — «Імператриця»

День, коли старе поступається місцем новому. На вас чекає зростання, творче натхнення, початок чогось великого — проєкту, стосунків, ідеї. Може здатися, що нічого не відбувається, але це затишшя перед бурею подій. Порада карт: довіртеся процесу, все розвивається як слід.

Стрілець — «Верховний Жрець»

Не поспішайте з авантюрами та кардинальними рішеннями. Прислухайтеся до авторитетних думок і дотримуйтесь внутрішньої дисципліни. Якщо давно замислювались про духовні практики, філософію чи самопізнання — день ідеально підходить. Порада карт: будьте уважні до знаків долі, вони можуть привести до наставника чи ідеї.

Як писали «ФАКТИ», раніше мольфар Макс Гордєєв склав гороскоп на перший місяць літа.

Фото: Pixabay

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