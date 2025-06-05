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Цього слід уникати: дизайнер назвав головні антитренди літнього сезону
Популярний дизайнер та стиліст Андре Тан, який нещодавно розповів про тренди сезону, поділився ідеями для створення вдалого літнього образу. На своїй сторінці у соціальній мережі Тан порадив, яких речей цього сезону слід уникати, щоб мати стильний та елегантний вигляд. За словами дизайнера, не варто витрачатися на ультракороткі речі, одяг зі стразами та прозорі сукні.
«Це тренди літа, яких краще уникати, — сказав Тан, коментуючи образи. - Так-так, не всі літні тренди — вдалий вибір. Не варто носити тотально прозорі речі. Так, легкість, це про літо, але коли видно усе… то вже зовсім не естетика. Краще обирати напівпрозорі елементи або вдало поєднувати їх з базовими речами.
Слід уникати блискучих тканин, які носять вдень. Паєтки, металік — це все класно, але не під палюче сонце й точно не зранку. Залишайте блиск на вечір, а вдень — матові, м'які фактури.
Занадто міні — це завжди ризик переборщити. Якщо кожен рух на контролі, то навряд чи це ідеальний лук. Краще обирати середню довжину — красиво й впевнено".
За словами Тана, не варто обирати також надмірний декор.
«Велика кількість воланів, стразів, бантиків, можуть перевантажити образ, — вважає дизайнер. - Краще робити один акцент у вбранні».
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що мережа обурилася вибором дизайнера.90
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