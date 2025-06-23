- 20:35 Майже три роки чекали на диво: в бою на Донеччині загинув слюсар із Черкащини
- 20:07 Картопляний салат з яйцями: простий та смачний рецепт, який точно вам сподобається
- 19:44 Зможуть використовувати до 800 «Шахедів»: рф у рази збільшує виробництво дронів
- 19:19 Чекають страшні випробування: популярна акторка заспівала гімн на вершині Говерли
- 19:18 «росія знущається з пам'яті загиблих»: глава МВС — про обмін тілами та цинізм ворога
- 19:04 Дівам — «Трійка жезлів» та підбиття підсумків, Скорпіонам — «Сонце» та заряд енергії: Таро-прогноз на вівторок, 24 червня
- 18:51 Малюк перетворив ЦСО «А» на один з найефективніших підрозділів, — експерт
- 18:32 Чернишова звинуватили: у чому підозрюють віцепрем'єра
- 18:31 «Тільки повернулись з укриття — і відразу приліт»: російська ракета вбила двох рідних братів з Чернігівщини
- 18:11 «Дивний» штраф: чому водія можуть покарати за відчинені вікна у машині
- 17:55 Російські агенти намагалися підірвати українського військового у Харкові
- 17:51 За це і стоїмо: популярний музикант вперше показав своїх дітей
Чернишова звинуватили: у чому підозрюють віцепрем'єра
Віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову, який опинився в центрі гучного скандалу, повідомили про підозру.
За інформацією НАБУ, посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем й отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Як зазначили в НАБУ Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.
Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону (раніше цю посаду обіймав Чернишов) з пропозицією щодо створення умов для передачі земельної ділянки для будівництва житлового комплексу. Також у незаконний спосіб було укладено договори з «потрібною» компанією.
Забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.
Зазначається, що за допомогу забудовнику міністр отримав знижку на квартири — замість 30 тис. грн за «квадрат» платив від 1 до 8 тисяч. Загальна вигода склала понад 14,5 млн грн.
НАБУ та САП арештували більшість з цих квартир. Дії ексміністра кваліфікували як зловживання владою та отримання хабаря, йому готують запобіжний захід.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, підозри отримали, зокрема, колишній радник Чернишова Максим Горбатюк та ексдержсекретар Василь Володін.
Як повідомляли «ФАКТИ», через декілька днів після оприлюднення цієї інформації, а також виїзду за кордон міністра Чернишова, за даними ЗМІ, Україну покинув син Чернишова, а згодом і його дружина. Сам посадовець нібито перебував у плановому відрядженні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив ЗМІ, що міністр виконує важливі завдання за кордоном. Більш детально про ситуацію навколо Олексія Чернишова читайте у нашому матеріалі.75
Читайте нас у Facebook
«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців
Скорпіонам — «Імператриця», Дівам — «Дев'ятка Кубків», а Левам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 23 червня