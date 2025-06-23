Чернишова звинуватили: у чому підозрюють віцепрем'єра

Віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову, який опинився в центрі гучного скандалу, повідомили про підозру.

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За інформацією НАБУ, посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем й отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Як зазначили в НАБУ Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

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Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону (раніше цю посаду обіймав Чернишов) з пропозицією щодо створення умов для передачі земельної ділянки для будівництва житлового комплексу. Також у незаконний спосіб було укладено договори з «потрібною» компанією.

Забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

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Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

Зазначається, що за допомогу забудовнику міністр отримав знижку на квартири — замість 30 тис. грн за «квадрат» платив від 1 до 8 тисяч. Загальна вигода склала понад 14,5 млн грн.

НАБУ та САП арештували більшість з цих квартир. Дії ексміністра кваліфікували як зловживання владою та отримання хабаря, йому готують запобіжний захід.



Нагадаємо, за даними ЗМІ, підозри отримали, зокрема, колишній радник Чернишова Максим Горбатюк та ексдержсекретар Василь Володін.

Як повідомляли «ФАКТИ», через декілька днів після оприлюднення цієї інформації, а також виїзду за кордон міністра Чернишова, за даними ЗМІ, Україну покинув син Чернишова, а згодом і його дружина. Сам посадовець нібито перебував у плановому відрядженні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив ЗМІ, що міністр виконує важливі завдання за кордоном. Більш детально про ситуацію навколо Олексія Чернишова читайте у нашому матеріалі.

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