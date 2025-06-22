Міністр національної єдності у відрядженні чи втік? Що відомо про ситуацію навколо Олексія Чернишова

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов опинився в центрі гучного скандалу після того, як на тлі антикорупційного розслідування залишив Україну у службовому відрядженні. Його тривала відсутність, збіг у часі з врученням підозр його колишнім підлеглим та виїзд родини за кордон викликали хвилю підозр і запитань у суспільстві.

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Що каже влада?

Президент Володимир Зеленський 20 червня заявив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні:

«У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше — відкривати хаби в різних країнах, а друге — множинне громадянство… Відрядження закінчиться — повинен повернутися», — сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

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Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов перебуває у плановому закордонному відрядженні до кінця тижня. Про це повідомив у Верховній Раді прем’єр Денис Шмигаль. Прикметно, що через тривале відрядження Чернишов не був присутнім у парламенті під час ухвалення закону про запровадження інституту множинного громадянства в Україні, який лобіювало його міністерство.

Корупційна справа і підозри

13 червня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері будівництва, пов’язаної з колишніми посадовцями Мінрегіону, який з 2020-го по 2022 рік очолював Олексій Чернишов. За даними ЗМІ, підозри отримали, зокрема, колишній радник Чернишова Максим Горбатюк і ексдержсекретар Василь Володін.

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За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.

Через декілька днів після оприлюднення цієї інформації, а також виїзду за кордон міністра Чернишова, за даними ЗМІ, Україну покинув син Чернишова, а згодом і дружина високопосадовця.



На переговори до міністра за кордон виїхав товариш Зеленського

Як повідомляє «Дзеркало тижня», бізнесмен Тимур Міндіч, близький до Офісу президента і Володимира Зеленського, виїхав за кордон для зустрічі з Чернишовим. За даними джерел, він має намір переконати міністра повернутися до України до дати, озвученої президентом. Аргументом нібито може стати обіцянка передати справу з НАБУ до іншого, більш контрольованого правоохоронного органу.

Попри відсутність в Україні, Чернишов продовжував з’являтися на публічних заходах онлайн. 17 червня він дистанційно відкрив форум у Києві, а 19 червня повідомив про зустріч із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі. В неділю, 22 червня, міністр написав в соцмережі, що повернувся в Україну.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Національному антикорупційному бюро повідомии про затримання в Іспаніі колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

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