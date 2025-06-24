Ракам важливо сьогодні контролювати емоції, а Рибам — свої думки: гороскоп на 24 червня

Мольфар Макс Гордєєв у своєму гороскопі на червень розповів про сприятливі й несприятливі дні для кожного знака зодіака.

У вівторок, 24 червня, енергія Всесвіту налаштовує представників зодіакального кола до продуктивності, вирішенні навіть складних завдань.

А подробиці для кожного знака публікує гороскоп, складений для ТСН.

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Овен

Овнам навіть у найскладнішій ситуації потрібно утриматися від грубості та образ. Ввічливість та такт допоможуть вам вирішити всі проблеми й згодом ви подякуєте собі за це.

Телець

Тельцям варто зайнятися бізнесом, продажем або купівлею рухомого й нерухомого майна. Можливо, ви хочете придбати автомобіль, квартиру чи дачу. Це найкращий час для таких угод.

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Близнюки

Близнюкам час витрачати енергію на довготривалі проєкти. Ретельно продумайте рішення, добре підготуйтеся до нового й починайте. У вас все вийде.

Рак

Ракам потрібно контролювати емоції, щоб не зіпсувати стосунки з близькою людиною. Необхідно стримуватися, попри що.

Лев

Левам знадобиться відповідь на важливі питання, яку вони можуть отримати у старших родичів. Життєвий досвід старшого покоління дозволить рухатись у правильному напрямку.

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Діва

Дівам важливо бути дуже уважними з документами й не підписувати ніякі папери без належного вивчення. Слідкуйте за тим, що вам дають на підпис, у ньому можуть приховатися помилки, які стануть вашою проблемою.

Терези

Терезам варто навести ідеальний лад вдома. Отримані, як результат, чистота і затишок найкраще позначаться на вашому настрої зокрема та світовідчутті.

Скорпіон

Скорпіонам не варто хвилюватися, якщо на роботі начальство оцінило вас не належним чином. У вас все вийде, треба тільки почекати, на вас чекає щось краще.

Стрілець

Стрільцям повезе у продовженні ремонту житла. Недорогі будівельні матеріали або хороша ремонтна бригада покращать ваш настрій.

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Козоріг

Козорогам варто абстрагуватися від негативу на всіх рівнях. Це допоможе трохи врівноважити ваш стан, покращити самопочуття.

Водолій

Водоліям як у професійному, так і в особистому житті можна ухвалювати рішення, які вистраждані та ретельно обмірковані. Якщо ви не можете це зробити, краще від них відмовитися.

Риби

Рибам варто тримати під контролем свої думки. Несподівано для вас вони можуть матеріалізуватися. Тож будь-який негатив треба виключити. Міркуйте про світле, добре й важливе для вашого емоційного стану. Рухайтесь до своєї мети, й у вас все вийде.

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 червня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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