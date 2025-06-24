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«Астрологічний сезон Раку»: на які знаки зодіаку чекає цілий місяць везіння
У вівторок, 24 червня, енергія Всесвіту налаштовує представників зодіакального кола до продуктивності та вирішення навіть складних завдань.
Водночас варто нагадати, що 20 червня почався «астрологічний сезон Раку» — час глибоких трансформацій, загостреної інтуїції та можливості набути емоційної рівноваги, нагадує видання Popsugar.
Попри те, що цей сезон ознаменується напруженим аспектом між Юпітером і Сатурном, успіх не відвернеться від нас — особливо щедро зірки обдарують чотири знаки зодіаку — саме для них червень та липень стануть часом особистого прориву, гармонізації внутрішнього світу та припливу позитивних змін.
Рак (22 червня — 22 липня)
Раків підтримка Юпітера надихне на сміливі кроки в особистій та професійній сфері. Вони зможуть реалізувати давно задумані плани, насамперед, у сфері спілкування та співробітництва. На них чекає успіх у фінансах та переговорах. Повний місяць 10 липня зміцнить партнерські стосунки та принесе відчуття стабільності.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Результати діяльності Терезів будуть заслужено визнані й принесуть плоди, особливо у сфері кар'єри та самореалізації. Довіра та дипломатія допоможуть уникнути конфліктів з колегами та друзями. У них виникне бажання вчитися та переосмислити свої справжні пріоритети.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Козорогам варто зосередитися на ділових та особистих стосунках. Перед ними постане питання цінностей та фінансів, нагадуючи нестандартні, але ефективні рішення. Повня 10 липня пройде у знаку Козорога. Це вдалий час для переоцінки цілей та вироблення нових стратегій.
Овен (21 березня — 19 квітня)
Овнам наступний молодик дозволить відпустити те, що тяжіло, і почати новий етап. Вони відчують особливу потяг до усамітнення та духовного очищення. Повний місяць 10 липня змусить задуматися про цілі та справжні бажання — важливо не прогаяти шанс побачити свої прагнення в новому світлі. Венера та Уран у Близнюках принесуть нові знайомства та нестандартні ідеї, які можуть змінити ваші плани.
Нагадаємо, астрологи склали фінансовий гороскоп на період з 23 по 29 червня. Про те, кому пощастить, читайте на сайті «ФАКТІВ».5392
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