Україна не виживе, якщо буде розчинена в паспортах інших держав, — Пелюховський

24 червня в агентстві «Укрінформ» відбулася пресконференція лідера партії «Сила нації» Андрія Пелюховського «Відповідальність громадянина перед державою, відповідальність держави перед громадянином», де основну увагу присутні приділили нещодавно прийнятому закону про множинне громадянство. Зокрема, Пелюховський зазначив, що громадянство має бути єдиним та недвозначним актом лояльності до своєї країни.

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«Прийняття Верховною Радою Закону № 11469, який дозволяє українцям мати кілька громадянств одночасно, стало предметом глибокого занепокоєння серед державницькі налаштованих сил. Національна політична партія «Сила Нації» однозначно вважає цей закон небезпечною поступкою, яка відкриває шлях до втрати контролю за державністю, національною безпекою та ідентичністю українського народу. Бути громадянином України — це працювати на благо України, захищати Україну. А якщо громадянств декілька? Чи може людина бути патріотом кількох держав?, — сказав голова партії Пелюховський.

Під час пресконференції члени партії наголосили, що в умовах ослаблених війною інститутів множинне громадянство створює простір для іноземного впливу та втечі від відповідальності.

«Поки звичайний українець бореться, працює, сплачує податки та віддає останнє для фронту — хтось інший уже готує собі нове життя за кордоном, із іспанським чи канадським паспортом. Закон 11469 — це амністія для майбутніх втікачів», — сказав Пелюхівський.

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партія "Сила нації"

У партії зазначили, що закон № 11469 — це не реформа, а капітуляція перед глобалізмом, корупцією та розшаруванням суспільства. «Сила Нації» вимагає невідкладного скасування Закону 11469, як такого, що суперечить Конституції, загрожує національній безпеці та підриває ідею єдиного народу з єдиною державою.

«Україна не виживе, якщо буде розчинена у паспортах інших держав», — наголосив Андрій Пелюховський.

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Раніше політик заявляв, що Україна потребує якісного та постійного аудиту економічної ситуації .

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