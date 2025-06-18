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Швидке громадянство тільки для союзників: Рада ухвалила закон про множинне громадянство
Проблема подвійного громадянства, насамперед країни-агресора, давно турбує українське суспільство. Проте невдовзі українці зможуть мати можливість обирати громадянство кількох країн, не втрачаючи українське.
Сталося це завдяки ухваленню Верховною Радою законопроєкту № 13 469 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України».
Документ був поданий до парламенту президентом Володимиром Зеленським ще у серпні 2024 року та повністю прийнятий у середу, 18 червня.
Отримати громадянство іншої країни не втрачаючи українське, можливо в таких випадках:
- набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку;
- набуття громадянства України у спрощеному порядку, передбаченому статтею 10−1 цього Закону, іноземцями, які є громадянами держав, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку;
- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства (підданства) іншої держави або держав;
- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства (підданства) своїх усиновлювачів внаслідок усиновлення її іноземцями;
- автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства (підданства) внаслідок одруження з іноземцем;
- автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства (підданства) внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства (підданства) іншої держави.
Спрощений порядок застосовуватиметься для списку країн, складеного Кабінетом міністрів України за двома основними критеріями:
- членство держави у Європейському Союзі;
- застосування державою санкцій у зв'язку зі збройною агресією проти України.
Якщо ж громадянин України стане громадянином країни, яка не входить до списку КМУ, він може втратити українське. Також причинами позбавлення можуть стати:
1) добровільне набуття громадянства держави, громадяни якої не можуть набути громадянства України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;
2) набуття особою громадянства України на підставі неправдивих відомостей, підроблених документів тощо;
3) встановлення факту проходження особою військової служби за договором в росії;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за скоєння злочину проти основ національної безпеки України, проти миру тощо, а також за створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, створення злочинної спільноти, встановлення або розповсюдження злочинного впливу, сприяння учасникам злочинних;
5) встановлення факту участі у збройній агресії проти України з боку росії тощо.
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