Дев’ять місяців жевріла надія: під Покровськом загинув стрілець з Вінниччини

В Літині попрощались з відважним захисником Романом Токарем. Відстоюючи територіальну цілісність України, він загинув в районі населеного пункту Катеринівка Покровського району. Про це повідомляє селищна рада. Бійцю навіки 39 років.

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«Роман після школи вступив до Вінницького художнього професійно-технічного училища, здобув фах будівельника. Спочатку працював за спеціальністю, а потім продовжив трудову діяльність у місцевій районній санітарно-епідеміологічній станції, згодом — знову будівництво», — розповідають у сільраді.

Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації Роман записався до місцевої територіальної оборони, а в липні 2024 року став на захист Батьківщини, вступивши до лав Збройних сил України.

27 вересня 2024 року, під час виконання чергового бойового завдання, внаслідок штурмових дій ворожої піхоти та артилерійського обстрілу стрілець загинув. Але рідні сподівались на диво та чекали воїна живим. Але тільки тепер вдалося повернути його тіло додому.

За словами земляків, Роман Токар був добрим, щирим і працьовитим чоловіком. Душевним, людяним та відкритим, завжди всім допомагав та підтримував. Для своїх дітей — турботливим і люблячим батьком, для батьків — надійною опорою і підтримкою.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Донеччині загинув поліцейський з Тернополя, який з 2014 року неодноразово брав участь у бойових діях.

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