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Йому вдалося захопити в полон російського десантника, який творив звірства у Бучі: на Сумщині загинув захисник із Київщини
У Бучанській громаді в останню дорогу провели відважного воїна Миколу Мельниченка. Йому було лише 39. З них 10 років він боровся за мирне небо над Україною. Чоловік став на захист держави ще у 2015 році, повідомляє міська рада.
«Микола служив у зоні АТО, пройшов найгарячіші точки фронту. Був тим, хто ніколи не відступав. Завжди поруч — надійний, відважний, готовий ризикувати собою заради інших. Йшов туди, де було найнебезпечніше. Допомагав, рятував, підтримував побратимів», — йдеться у повідомленні.
З початком повномасштабної війни Микола Мельниченко став на захист рідного міста. Після звільнення Бучі розміновував вулиці та домівки, щоб земляки могли повернутися додому.
Він — один із тих, кому вдалося захопити в полон псковського десантника, саме того, хто чинив звірства в Бучі. Далі знову фронт. Захисник пройшов Торецьк, Луганщину, Куп’янськ. За мужність і самопожертву був нагороджений «Золотим хрестом».
Свій останній бій боєць прийняв під час виконання бойового завдання на Сумщині.
«Микола був люблячим батьком двох донечок, турботливим чоловіком, найкращим сином. Його смерть — невимовна втрата для кожного з нас», — додають земляки.
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