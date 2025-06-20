Йому вдалося захопити в полон російського десантника, який творив звірства у Бучі: на Сумщині загинув захисник із Київщини

У Бучанській громаді в останню дорогу провели відважного воїна Миколу Мельниченка. Йому було лише 39. З них 10 років він боровся за мирне небо над Україною. Чоловік став на захист держави ще у 2015 році, повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Микола служив у зоні АТО, пройшов найгарячіші точки фронту. Був тим, хто ніколи не відступав. Завжди поруч — надійний, відважний, готовий ризикувати собою заради інших. Йшов туди, де було найнебезпечніше. Допомагав, рятував, підтримував побратимів», — йдеться у повідомленні.

З початком повномасштабної війни Микола Мельниченко став на захист рідного міста. Після звільнення Бучі розміновував вулиці та домівки, щоб земляки могли повернутися додому.

Він — один із тих, кому вдалося захопити в полон псковського десантника, саме того, хто чинив звірства в Бучі. Далі знову фронт. Захисник пройшов Торецьк, Луганщину, Куп’янськ. За мужність і самопожертву був нагороджений «Золотим хрестом».

РЕКЛАМА

Свій останній бій боєць прийняв під час виконання бойового завдання на Сумщині.

«Микола був люблячим батьком двох донечок, турботливим чоловіком, найкращим сином. Його смерть — невимовна втрата для кожного з нас», — додають земляки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель у бою на Курщині захисника з Вінниччини, якого надзвичайно цінували побратими.

РЕКЛАМА

218

Читайте нас у Facebook