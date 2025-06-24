З 2014 року неодноразово брав участь у бойових діях: на Донеччині загинув поліцейський з Тернополя

У Тернополі в останню дорогу провели Олександра Вінічука — співробітника корпусу оперативно-раптової дії поліції. Його життя обірвалося 20 червня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Правоохоронець до останнього подиху залишався вірним присязі, повідомили у Нацполіції.

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«Олександр був одним із тих, про кого з повагою кажуть: професіонал своєї справи. За його плечима — майже 25 років служби в органах внутрішніх справ. Він не шукав легких шляхів, а будував кар’єру в елітних підрозділах спеціального призначення», — йдеться у повідомленні.

За словами колег, у 2018 році він очолив штурмовий відділ з проведення спеціальних операцій в управлінні КОРД у Тернопільській області.

«З 2014 року Олександр неодноразово брав участь у бойових діях — у зоні АТО та ООС. З початком повномасштабного вторгнення перебував на найгарячіших ділянках фронту», — повідомимли у Нацполіції.

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Свій останній бій підполковник поліції прийняв на Донеччині. Сталось це під час виконання бойового завдання поблизу села Іванопілля Краматорського району. Поліцейського поховали з усіма військовими почестями на Алеї Героїв.

Раніше «ФАКТИ"повідомляли, що в бою на Донеччині загинув нацгвардієць з Київщини Орест Білінчук-Портяк, який з перших днів війни пішов боронити країну.

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