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Тельцям — «Колесо Фортуни» та доленосний поворот, Рибам — «Сімка мечів» та випробування на чесність: Таро-прогноз на 26 червня
Тарологи, які раніше назвали карту цього тижня, розповіли, чого чекати 26 червня 2025 року. Карти Таро пророкують бурхливий і насичений день, коли багатьом знакам зодіаку доведеться проявити стійкість, рішучість і гнучкість, пише slovofraza.com.
Козеріг — Дама Жезлів
Козероги, ви будете джерелом харизми та енергії. Надихайте інших, але зберігайте людяність. Ваша впевненість буде сильна, але уникайте зарозумілості. Баланс між силою та співчуттям дасть найкращий результат.
Водолій — Шістка Денаріїв
Водоліям належить відновити баланс «давати — брати». Можливо, ви втомилися від зайвої віддачі або брали, нічого не даючи натомість. Вчіться говорити «ні» і цінувати себе. Приймайте допомогу з вдячністю, але остерігайтеся маніпуляцій.
Риби — Сімка Мечів
Рибам день готує випробування на чесність. Спокуса приховати правду може призвести до недовіри. Будьте обережні з обіцянками та не зловживайте довірою. Краще взяти паузу і перепросити, якщо образили когось.
Овен — Шістка Кубків
Овни, проявіть відкритість до діалогу та поступок, особливо у відношенні до близьких. Спогади можуть вплинути на рішення. Будьте терпимішими до чужих слабкостей, це зміцнить довіру.
Телець — Колесо Фортуни
На Тельців чекає доленосний поворот. Зберігайте спокій під час прийняття важливих рішень. Уникайте конфліктів: сказане в гніві може завдати втрат. Довіртеся долі — вона приведе вас туди, де вам краще.
Близнюки — Сонце
На Близнюків чекає радість і легкість. Але будьте уважні до деталей, особливо у фінансах. День вдалий для творчості та спілкування, але не дозволяйте емоціям повністю захопити вас.
Рак — Дев'ятка Жезлів
Раки, незважаючи на втому чи розчарування, не здавайтеся. Ви вже пройшли довгий шлях, перемога близька. Вірте в себе і пам'ятайте, що найтемніші часи — перед світанком.
Лев — Повішений
Левам треба відмовитися від поспіху. Переосмисліть ситуацію, можливі уповільнення, але вони дадуть шанс знайти новий шлях. Всесвіт веде вас до більш глибокого змісту.
Діва — Паж Кубків
Діви, день принесе багато емоцій. Не намагайтеся контролювати всі дрібниці. Дозвольте життю текти вільно. Можливий приплив творчої наснаги — не бійтеся висловлювати себе.
Терези — Король Денаріїв
Терезам належить проявити відповідальність і приймати серйозні рішення. Ваші попередні зусилля можуть принести винагороду. Залишайтесь раціональними, але не забувайте про доброту — у цьому ваша сила.
Скорпіон — Віра (Верховний жрець)
Скорпіонам сьогодні потрібна духовна підтримка чи мудра порада. День сприятливий для переоцінки цінностей. Прийміть ситуацію та знайдіть у ній урок. Довіртеся собі та своїм рішенням.
Стрілець — П'ятірка Кубків
Стрільці, не піддавайтеся зневірі. Ви схильні фокусуватись на втратах, але озирніться на те, що у вас залишилося. Перейдіть на дрібниці, що приносять радість. Не зациклюйтесь на минулому.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень.340
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