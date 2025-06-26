Окупанти нарощують виробництво нового винищувача: з початку року виготовлено вже 3 партії

Схоже, що у відповідь на успішну операцію зі знищення стратегічної авіації рф, країна-окупант вирішила нарощувати виробництво інших літаків. Зокрема, одних із найсучасніших своїх винищувачів Су-35.

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Такий висновок можна зробити з повідомлень російських Telegram-каналів, які інформують про передачу партії літаків міноборони рф. Починаючи з вересня 2024 року — це щонайменше 5 партій, про передачу яких заявлялося публічно, і хоча кількість переданих одиниць техніки не називається, йдеться щонайменше про 2 Су-35 в одній партії.

Винищувач Су-35 є одним із найсучасніших у російській авіації та прийнятий на озброєння у 2014 році. Досить важкий (з повним навантаженням до 34,5 тонн), він дуже швидкий — до 2500 км/год, висотний — до 20 000 метрів і з гарною дальністю у 1580 км. Загалом, ця техніка є універсальною і призначена як для боїв у повітрі, так і для нанесення ударів по землі.

Так, озброєння Су-35 складають 30-мм гармата із запасом у 150 снарядів та 12 вузлів для підвіски зброї, серед якої — ракети класу «повітря-повітря», «повітря-земля», некеровані реактивні ракети для стрільби по наземних цілях або бомби вагою до 1500 кг (не більше 3 одиниць).

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Завдяки новим системам РЛС, Су-35, як заявляється, здатен виявляти повітряні цілі на дальностях до 400 км, щоправда, це залежить від розміру цілі. При цьому, як стверджують американські аналітики, російський винищувач перевершує наявні у ЗСУ F-16 за кількістю ракет, дальністю їх пуску та виявлення цілі. Втім — це не дивно, адже американський винищувач більш ніж на 30 років старший.

Тим не менш, Су-35 успішно знищується ППО України. З 2022 року відомо щонайменше про 6 знищених машин, ще 2 були втрачені в аваріях.

Всього до 2022 року було випущено 124 одиниці, частина з яких продана за кордон. За даними військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, у 2022−2023 роках було виготовлено або модернізовано 17 Су-35, а загальна кількість цих літаків у рф на 2024 рік, за даними журналу The Military Balance, становила 111 одиниць.

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Раніше «ФАКТИ» писали про появу на передовій частини озброєння російського БТР «Бумеранг», який окупанти не можуть запустити у виробництво з 2013 року.

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