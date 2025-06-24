До передової доїхала нова російська техніка, але є нюанс

В той час, як українські бійці користуються новітньою технікою, яка рятує життя, на озброєнні окупантів опиняється дуже дивна техніка. Втім, іноді на передовій з'являється і нова зброя, але лише частинами.

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Так, військовий експерт Андрій Харук звернув увагу на знищення у середині червня незвичайного російського БТР-80. Як виявилося, бронетранспортер був обладнаний замість штатної вежі з 2 кулеметами бойовим модулем 32Г01 «Бумеранг-Буревісник».

За словами експерта, модуль був створений у рамках перспективної програми розробки колісного БТР К-16 «Бумеранг». Прототип його демонструвався ще 2013 року, а 2015-го планувалося розпочати серійний випуск, але досі він не розпочався. І коли розпочнеться, невідомо. Отже, нічого дивного, що готові компоненти від «Бумерангу» спробували використати для модернізації старої техніки.

Бойовий модуль 32Г01 «Бумеранг-Буревісник»

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Як підкреслює Андрій Харук, 32Г01 — досить компактний і добре захищений модуль непроникної конструкції (тобто він монтується на даху бойової машини, а всередині знаходиться пульт керування для стрільця-оператора). «Бумеранг-Буревісник» є, так би мовити, мономодулем — тобто він розрахований на монтаж у ньому тільки однієї зброї — кулемета калібром до 14,5 мм. При цьому для БТР-80 використовується 12,7-мм кулемет «Кут», а прицільний комплекс бойового модуля дозволяє виявляти цілі на дальності до 3 км вдень і 1,5 км вночі.

«Які переваги дає новий модуль порівняно зі штатною баштовою установкою? Насамперед — це більш сучасне прицільне обладнання. У комплексі з більш швидким та чітким наведенням це дозволяє підвищити ефективність вогню як по наземним цілям, так і по БпЛА», — пояснює експерт.

Тим часом на передовій у російських окупантів часто з'являються і справжні раритети віком до 50 років.

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