Щонайменше півтора року: скільки часу піде у рф на ремонт пошкоджених літаків Ту-160М

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела вражаючу операцію «Павутина», спрямовану проти російської стратегічної авіації, яка фактично перевернула правила сучасної війни. За оцінками НАТО, в результаті атаки на чотири аеродроми було знищено 34% стратегічних бомбардувальників росії — носіїв смертоносних крилатих ракет Х-101 і Х-55. Було пошкоджено щонайменше 40 літаків, а 10−13, за повідомленнями, повністю знищено. Українські офіційні особи стверджують, що кількість втрат є ще більшою. Тим часом росія робить все можливе, щоб применшити успіх операції.

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Однак унікальні документи, отримані приватною аналітичною розвідувальною компанією Dallas, показують, скільки часу насправді може знадобитися російській авіаційній промисловості, щоб відновити цей критично важливий компонент своєї ядерної тріади.

«По-перше, згадана у документах компанія „Темп“ дійсно є одним із субпідрядників, які беруть участь у ремонті та технічному обслуговуванні літака Ту-160М № 801. Наприклад, до 30 травня цього року ця організація мала завершити ремонт кількох критично важливих систем: електронної системи управління двигуном (ESUD-32M1), цифрового електронного блоку моніторингу та управління системою „R“ та повітрозабірника літака. По-друге, протокол конференції підтверджує, що двигунобудівний завод, згаданий у листі — завод „Об'єднана двигунобудівна корпорація-Кузнєцов“ у Самарі — зобов'язаний поставити чотири відремонтовані реактивні двигуни серії NK-32 02 до 15 серпня 2025 року. Це відповідає кількості двигунів, які, були знищені, як повідомляється у листі „Темп“, що підкріплює достовірність інциденту», — йдеться у звіті.

Документи, оприлюднені розвідувальним співтовариством, показують, що ремонт лише одного несправного бомбардувальника Ту-160М вимагає залучення щонайменше десяти різних аерокосмічних підприємств. Найбільш трудомістке завдання — капітальний ремонт пошкоджених двигунів серії 02 НК-32 на заводі «Об'єднана моторна корпорація — Кузнєцов» — триватиме, як очікується, до 15 серпня 2025 року.

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У протоколі не згадуються інші важливі етапи, такі як інтеграція систем, випробування або остаточна сертифікація, необхідні для повернення літака до експлуатаційного стану. Тому дуже малоймовірно, що бомбардувальник буде повністю готовий до виконання завдань до кінця літа.

Як зазначалося раніше, під час операції України «Павутина» було пошкоджено до 40 російських літаків дальнього радіусу дії. За даними веб-сайту Defense Express, ракетний удар росії по Україні 6 червня, який пропагандистська машина кремля намагалася представити як «відплату», насправді став непрямим підтвердженням значних втрат, яких зазнав стратегічний авіаційний флот росії в результаті удару безпілотників.

Ворог зміг задіяти для удару лише п'ять бомбардувальників Ту-95МС і два Ту-160. Раніше кожен літак зазвичай ніс одну-три ракети, але в цій атаці, щоб максимізувати вогневу потужність, бомбардувальники були завантажені майже до межі, в середньому близько п'яти ракет на літак. Використання Ту-160 є особливо рідкісним для агресора, який намагається зберегти двигуни і продовжити термін служби цих цінних активів.

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Аналіз термінів ремонту російських авіакосмічних заводів чітко показує, що москві потрібно щонайменше півтора року, щоб повністю відремонтувати літаки.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одну вражаючу операцію СБУ, яка розкрила «внутрянку» роботи офісу зрадників у москві.

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