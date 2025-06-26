Окупанти вночі завдали сотні ударів по мирних населених пунктах: зруйновано будинки та об’єкти інфраструктури

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Ніч на 26 червня знову видалася неспокійною для українців: повітряну тривогу оголошували кілька разів у різних регіонах. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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«У ніч на 26 червня (із 22.00 25 червня) противник атакував 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф, Гвардійське — ТОТ Криму. Основний напрямок удару — прифронтові території Донецької та Харківської областей. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 8 — збито вогневими засобами ураження, 16 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 430 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

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«Ворог наніс 5 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Щербаках та Малих Щербаках. 276 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Мар'ївку, Приморське, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 13 обстрілів з РСЗВ накрили Запоріжжя, Щербаки, Новоандріївку та Чарівне. 136 артобстрілів прийшлися по території Степногірська, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного. Надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об'єктів інфраструктури», — повідомив він.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, від вечора ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Бив по ній з важкої артилерії, скеровував fpv-дрони та скидав боєприпаси з БпЛА.

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«Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Вогнем охопило кафе. Понівечені інфраструктура, підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто. Гучно було також у Дніпровському районі. Там руйнування є на території однієї з зон відпочинку. Повсюди минулося без постраждалих. Близько опівночі захисники неба знищили над областю 2 ворожі безпілотники. ! На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар — 22», — повідомив він.

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Також повітряна тривога оголошувалась у Сумській, Харківській, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

В той же час впродовж доби продовжувались бої на лінії фронту, в яких ворог зазнавав численних втрат. Так, в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що армія росії втратила ще понад тисячу своїх військових, 107 БПЛА та 48 артилерійських систем.

Як писали «ФАКТИ», раніше в «Укрзалізниці» пояснили, чому не зупиняють потяги під час повітряних тривог.

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